Ile Maurice: Eau sale à Pereybère - Les autorités se renvoient la balle

Depuis quelque temps, les habitués de la plage de Pereybère grognent. Une tranchée a été creusée pour que l'eau sale des drains et canaux se déverse dans la mer. Du coup, les baigneurs boudent l'eau. «Capav gagne maladi are sa delo sale la» fustigent--ils.

Sollicitée, la police de l'Environnement dit être au courant de ce problème, et que le prolongement du canal a été creusé par les pompiers pour évacuer l'eau des inondations. Est-ce que l'eau a été analysée pour savoir si elle présente un danger pour la santé des baigneurs et la vie marine ? «C'est le ministère de l'Environnement qui pourra répondre» laissent entendre les policiers. Mais les fonctionnaires du ministère affirment que cela ne tombe pas sous eux, mais sous le National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMS) car il s'agit de l'eau des inondations. Et les responsables du NDRRMC, eux, renvoient la balle à la Wastewater Management Authority. «Nous sommes concernés uniquement pendant les inondations. Après, ce n'est plus notre responsabilité» rétorquent-ils. Et la WMA n'a pas répondu aux sollicitations...

Quant au public, il doit prend son mal en patience, mais les questions persistent. «A chaque fois qu'il y a des pluies, nous aurons de l'eau sale dans la mer ? Est-ce que cela n'aura pas un impact sur la vie marine ?»