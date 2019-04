Cote d'Ivoire: Ricardo Lopez (ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire) - "La Côte d'Ivoire offre beaucoup d'opportunités d'investissement"

L'ambassadeur du Royaume d'Espagne a présidé, le 16 avril, la cérémonie de lancement officiel des activités de l'entreprise espagnole LDA Audio Tech.

« Nous nous sentons vraiment à l'aise en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi l'ambassade travaille sans relâche à inciter les entreprises espagnoles à venir s'installer ici et à développer leurs activités. La Côte d'Ivoire offre beaucoup d'opportunités d'investissement ». Ce sont les mots de l'ambassadeur d'Espagne, Ricardo Lopez Aranda-Jagu. Il les a tenus, le 16 avril, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), au Plateau, à l'occasion du lancement officiel des activités de l'entreprise espagnole LDA Audio Tech dans le pays et en Afrique de l'Ouest.

Pour le diplomate espagnol, la Côte d'Ivoire est une véritable terre d'opportunités et d'affaires pour toutes entreprises voulant se déployer en Afrique subsaharienne. Il se réfère notamment à la « l'amélioration constante de l'environnement des affaires », mais également de la croissance des échanges commerciaux entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. En effet, sur les cinq dernières années, ils sont passés de 80 milliards de FCfa à plus de 140 milliards avec, une balance commerciale en faveur de la Côte d'Ivoire. En tant que 4e partenaire commercial, l'Espagne compte une quarantaine d'entreprises installées dans le pays.