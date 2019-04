Madagascar: Rallye Passion Antsirabe - Rivo et Ando prennent les commandes

Le temps de laisser passer l'orage avec les deux spéciales sur un circuit fermé qui laisse peu de marge et les grosses cylindrées reprennent position. Offrant dans la foulée une sensation du déjà vu avec ce duel au sommet entre Rivo et Ando sur une Subaru Impreza mais également Tahina et Daddy sur la même marque de voiture.

Prévisible, la première place des Randrianarivony, Rivo et Ando l'était après les six épreuves spéciales d'hier. Une belle démonstration qu'ils partageaient avec Tahina Razafinjoelina et Daddy même si ce dernier équipage a dû faire face à un problème de joint de culasse obligeant Tahina à se retenir. « C'était cela ou l'abandon », précise-t-il avec ce sourire qui en disait long car cela signifie que la bataille va encore faire rage lorsque sa voiture sera réparée.

Comme il restait moins d'une seconde entre les deux Subaru, cela suppose que rien n'est fait dans ce rallye qui ravit la palme au point de vue affluence. Pour revenir au classement général, Dabi et Loïc sur une Mitsubishi Evo 7 pointent à la troisième place d'un lot de 29 concurrents encore en lice.

Une prise de risque maximum qui a fini par payer car ils ont devancé Fred Rabekoto et Andry Tahina sur une Subaru. La cinquième place est revenue à Bona et Ny Anjara sur une Subaru Impreza juste devant Hery Be et Lala avec leur Mitsubishi Evo X. Six voitures dans un mouchoir de poche à tel point qu'on ne connaît pas encore qui va gagner ce Rallye Passion.

En embuscade se trouve un lot homogène avec respectivement Tahina et Tahiry (Subaru), NS et Dorax (Subaru), Davonjy et Tsilavo (Foton TRunland) ainsi que Yves et Aina du Team (Mitsubishi Evo X). Comme la 9e spéciale a été annulée, il en reste 8 au menu de ce jour. Une belle journée en perspective en somme.