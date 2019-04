Congo-Brazzaville: La mise au point de l'agent de Nicolas Pépé !

Cette saison Nicolas Pépé affole autant les défenses de Ligue 1 que les cadors européens. En Europe, seuls Lionel Messi et Kylian Mbappé font mieux.

Impliqué sur 30 buts cette saison en L1, avec 19 réalisations et 11 offrandes à son actif -contre 45 pour Messi et 34 pour Mbappé - Nicolas Pépé éclabousse de son talent l'élite du football français, s'imposant comme l'une des nouvelles étoiles du championnat français. Grâce à ses performances XXL, l'ailier de 23 ans a fortement contribué au renouveau lillois qui, en l'espace d'une saison, est passé d'une très inquiétante 17e place au deuxième rang du classement.

Nicolas Pépé n'en finit plus de crever l'écran. Restera-t-il un an de plus à Lille pour, sans doute, disputer la Ligue des champions avec le LOSC la saison prochaine ? Probablement pas. Interrogé par RTL sur l'avenir de son poulain, l'agent du joueur Samir Khiat a lâché quelques indices sur ce dossier. « On est en discussion avec des clubs. Aucune décision n'a été prise. Aujourd'hui, il n'y a pas de favori, que ce soit le Bayern ou un autre. Nicolas n'ira pas n'importe où. On n'est pas arrêté sur un championnat, » a ainsi confié le représentant de Pépé.

Transféré d'Angers à Lille durant l'été 2017 contre une somme estimée à 10 millions d'euros, l'international ivoirien (11 sélections, 4 buts) de 23 ans semble la cible des plus grandes écuries du continent. Chez les Dogues, on sait déjà fait une raison malgré la perspective de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et la vente de l'Ivoirien devrait rapporter un joli pactole (50 ou 60 millions d'euros ?).