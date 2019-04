Ile Maurice: MCiné - Trois nouvelles salles, plus de nouveautés

Les amoureux de Bollywood et Hollywood seront gâtés. Dès octobre de cette année, le Port-Louis Waterfront abritera trois nouvelles salles de cinéma. C'est MCiné qui a décroché le contrat pour opérer au Coaster Shed B du front de mer, soit là où opérait le Cine Klassic. Les trois salles seront installées sur une superficie de 680 mètres carrés.

Les nouvelles salles pourront accueillir au total 550 cinéphiles. Ces derniers auront «le confort et les facilités nécessaires», selon un communiqué émis par Landscope (Mauritius) Ltd hier. «Ils pourront apprécier les films dans un cadre alliant modernité et avancées technologiques», est-il précisé.

Toujours selon le communiqué, MCiné proposera des innovations telles qu'un service de billetterie automatique ou la possibilité d'acheter les billets en ligne. La conception d'une Mcine Mobile App est également en préparation.

Contacté par l'express, le directeur de Mont Ida Film - société propriétaire des salles MCiné - Rajesh Callicharan, se dit confiant que la clientèle fidèle accueillera favorablement ces changements. D'ajouter toutefois qu'il a pris un risque en se lançant dans cette aventure. «MCiné répond aux attentes des clients qui évoluent avec le temps. Avec les trois nouvelles salles à Port-Louis, nous apporterons encore plus de nouveautés.C'est un nouveau risque, mais les clients peuvent s'attendre à de la nouveauté.»

Mont Ida Film opère déjà des salles de cinéma à Curepipe, Trianon et à Flacq. C'est en mars dernier que Rajesh Callicharan a répondu à l'appel d'offres. Soulignons que Landscope (Mauritius) Ltd a été accusée d'avoir alloué le contrat à VPS Communication Ltd en 2018 sans passer par un appel d'offres.