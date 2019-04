Algérie: Ligue1 (26e j) - Le leader en péril à Sétif, duels à couteaux tirés en bas du tableau

Alger — L'USM Alger, leader du championnat de Ligue 1 de football, effectuera un déplacement périlleux pour affronter l'ES Sétif, alors que son dauphin la JS Kabylie accueillera dans la peau de favori le MC Oran, à l'occasion de la 26e journée prévue dimanche.

Les "Rouge et Noir" devront impérativement éviter une quatrième défaite qui pourrait permettre à leurs poursuivants de réduire l'écart.

Un éventuel faux-pas du club phare de Soustara pourrait être profitable à la JS Kabylie (2e, 40 pts), qui partira largement favorite dans son antre du 1er-Novemvbre de Tizi-Ouzou face au MC Oran (11e, 28 pts).

La JSK, battue deux fois de rang en déplacement par l'Olympique Médéa (1-0) et le DRB Tadjenanet (2-1), n'aura plus droit à l'erreur si elle veut rester dans la course au titre. Le MCO, l'une des équipes menacées de relégation, est appelé, lui, à sortir le grand jeu pour revenir avec au moins le point du nul.

Le MC Alger (4e, 38 pts) aura une belle occasion de monter sur le podium en cas de victoire devant son public face au CABB Arréridj (9e, 32 pts), mais également si la JSK ou le PAC trébuchent. Le "Doyen" doit éviter un faux-pas pour sauver sa saison avec une place africaine.

En bas du tableau, deux belles affiches de mal-classés seront au programme de cette 26e journée : AS Aïn M'lila (12e, 27 pts) - MO Béjaïa (14e, 26 pts) et USM Bel-Abbès (16e, 20 pts) - DRB Tadjenanet (10e, 29 pts). Même si les équipes locales vont bénéficier des avantages du terrain et du public, tout reste possible dans ce genre de rendez-vous mettant aux prises des adversaires qui luttent pour le maintien.

Enfin, l'Olympique Médéa (15e, 25 pts) ne doit pas se poser de questions en visant la victoire face au CS Constantine (8e, 33 pts), unique alternative pour pouvoir amorcer sa mission de sauvetage pour le maintienqui sera disputé jusqu'à l'ultime journée.

Programme des rencontres de la 26e journée du championnat de Ligue 1 de football

NDLR : ce classement prend en considération la victoire de l'AS Aïn-M'lila face au CR Belouizdad sur tapis vert (3-0) et la défalcation de 3 points à ce dernier.