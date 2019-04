Cote d'Ivoire: Wilfried Zaha - « Je dois découvrir l'expérience de la Ligue des champions »

Le chouchou des supporters de Crystal souhaite rejoindre un club plus ambitieux afin de glaner des trophées. Wilfried Zaha a fait part de son envie de quitter son club actuel en fin de saison. Très ambitieux, l'international ivoirien veut jouer la Ligue des Champions et remporter des trophées. Le joueur de 26 ans a ainsi ouvert la porte à un départ cet été.

« Je suis trop ambitieux. Et pas ambitieux juste de jouer pour un grand club, mais de gagner des choses au niveau des clubs et avec la Côte d'Ivoire », a confié Zaha au Daily Mail. « Pour que je sois meilleur, pour réaliser ce dont je sais que je suis capable, je dois viser à jouer au plus haut niveau, je dois pouvoir remporter des trophées », a indiqué l'ancien joueur de Manchester United qui est revenu chez les Eagles en 2015.

L'attaquant de Crystal Palace souhaite découvrir autre chose mais pas n'importe quoi. En effet, il a affiché ses ambitions d'évoluer dans un club disputant la Ligue des champions. « Je suis chanceux d'être arrivé si loin dans ma carrière de joueur. Mais je sens qu'il y a tellement plus que j'ai à offrir. Je dois découvrir l'expérience de la Ligue des champions. J'ai juste besoin d'avoir cette occasion, c'est tout. Et je ferai le reste », a conclu le coéquipier de Benteke et de Batshuayi.

Wilfried Zaha réalise une très bonne saison avec Crystal Palace. L'attaquant affiche huit buts et huit passes décisives au compteur en trente matchs de Premier League. L'international ivoirien a de nouveau porté les Eagles cette saison et se voit être l'un des grands artisans du maintien.