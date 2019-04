Cameroun: Le sénat invite deux corrompus députés européens du Front National

Le gouvernement arrogant du Cameroun est visiblement perturbé par la récente résolution adoptée par l'Union européenne jeudi dernier sur le Cameroun.

Ainsi des stratégies sont mises sur pieds pour diluer l'impact dans l'opinion publique. Parmi celles-ci, l'invitation des deux parlementaires du Front National: Dominique Bilde et Jean Luc Schaffhauser au Cameroun dans les prochains jours.

Ces deux euros députés ripoux impliqués dans plusieurs scandales de corruption et d'escroquerie qui ont défendu le Cameroun au parlement européen sans succès doivent venir expliquer à l'opinion publique et aux parlementaires camerounais ce qu'ils ont défendu au parlement : leur soutien à Paul Biya et le respect de la souveraineté nationale comme si un gouvernement africain pouvait encore tuer et arrêter les opposants en plein 21 eme siècle en toute impunité.

Dominique Bilde et Jean Luc Schaffhauser sont invités au Cameroun dans les prochains jours par le président sénile et malade du Sénat Niat Njifendji dont la vieillesse fait parfois oublier les jours de la semaine.

Ce matin une requête leur a été adressée pour leur demander quels sont leurs disponibilités dans les prochains jours pour qu'un voyage soit organisé à cet effet au Cameroun.

Il s'agit là encore d'une nouvelle stratégie des fonctionnaires camerounais de sortir des millions fcfa des caisses de l'Etat du Cameroun.

En plus, ces députés sont en fin de mandature et ne siégeront probablement plus au parlement européen après les prochaines élections dans un mois. Ils ne sont donc plus d'aucune utilité.

Mais les fonctionnaires camerounais, Dominique Bilde et Jean Luc Schaffhauser ont un point en commun : ce sont des corrompus jusqu'à la moelle épinière.

Certainement les deux députés dans les prochaines heures vont confirmer leur venue au Cameroun. Il ne manquera plus qu'à Niat de finaliser leur visite au Cameroun.

Ainsi va la République.