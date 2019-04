Angola: Cunene - Plus de cinq mille familles touchées par la sécheresse à Curoca

Ondjiva — 5.474 familles sont touchées par la sécheresse dans la municipalité de Curoca, province de Cunene, depuis le déclenchement de ce phénomène naturel, en octobre 2018 jusqu'à nos jours.

Dans le même état, se trouvent 11.798 animaux, entre bovins, caprins et porcins, sur un total de 83 localités. Selon l'administrateur de la municipalité, Mbambi Kiane dos Santos, 3.213 bœufs sont morts et 79.577 en situation de risque, ainsi que quelques centaines de chèvres et de porcs.

Dans une interview accordée à l'ANGOP sur le problème de la circonscription, il a indiqué qu'en mars dernier, 12.854 animaux sont morts, un nombre qui pourrait augmenter de façon exponentielle s'il ne pleut pas en octobre ou en l'absence d'interventions urgentes.

"Le scénario actuel est lamentable et difficile pour le bétail et la population, qui dépend essentiellement de pâturage et de l'agriculture de subsistance. Et s'il n'ya pas de pluie, il est impossible de parler de culture et d'existence de gazon ", a-t-il souligné.

Pour minimiser les effets de la sécheresse, le Président de la République a alloué en mars trois milliards de Kwanza au gouvernorat de Cunene pour qu'il puisse voler au secours à toutes les localités touchées par ce phénomène au niveau de la région.