Algérie: Boumerdès - Neutralisation de 19 malfaiteurs et saisie de près de 2.700 comprimés de psychotropes

Boumerdes — La brigade de lutte contre les drogues de la sûreté de wilaya de Boumerdès a mis fin aux activités de 19 malfaiteurs, à travers différentes régions de la wilaya, outre la saisie de près de 2.700 comprimés de psychotropes, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction de ce corps sécuritaire.

Agés entre 17 et 60 ans, ces éléments relevant de bandes de malfaiteurs, ont été arrêtés suite à des plaintes introduites, par des citoyens, portant sur des menaces pesant sur leur sécurité, celle de leurs enfants et de leurs biens, à cause de ces individus, a indiqué, à l'APS , le chargé de la cellule de communication auprès de la sureté de wilaya, le commissaire de police Krimou Touati.

Les mis en cause ont été présentés devant la justice pour jugement, est-il ajouté de même source.

Neutralisation d'une bande criminelle et restitution d'une arme à feu volée chez un agent de police à Hammadi

Les services de la sûreté de Boumerdès ont neutralisé une bande de malfaiteurs constituée de six éléments, avec la restitution d'une arme à feu volée au domicile d'un agent de la police à Hammadi, à l'ouest de la wilaya de Boumerdes, a-t-on appris samedi auprès de la direction de ce corps sécuritaire.

"Les six éléments de cette bande, âgés entre 25 et 35 ans, tous originaires de Hammadi, ont été arrêtés suite à une plainte déposée par un agent de police au niveau de la BMPJ de Khmiss El Khechna, indiquant qu'il a été victime d'un vol par effraction à son domicile familial sis au douar Ouled Brahim", a indiqué à l'APS le chargé de la cellule de communication auprès de la sureté de wilaya, le commissaire de police Krimou Touati.

L'enquête délignée suite à cette plainte a permis l'arrestation des six mis en cause, tous récidivistes de leur état, avec la restitution de l'arme du policer.

Selon le responsable, les investigations menées à propos de cette affaire ont démontré que les six éléments de cette bande ont déjà commis plusieurs autres forfaits à Hammadi, dont le plus grave fut le cambriolage d'une société étrangère, ou ils ont volé une grosse somme d'argent, au même titre qu'une société agroalimentaire privée, et le vol à main armée d'une autre société industrielle privée.

L'arme à feu restituée a servi dans nombre de vols et cambriolages commis par cette bande, a-t-on ajouté de même source.

Les six prévenus ont été présentés devant le procureur de la République prés le tribunal de Khmiss el Khechna, qui a ordonné leur mise en détention à l'établissement de correction de Tidjelabine, pour les chefs d'inculpation de "constitution d'une association de malfaiteurs, préparation d'un vol aggravé par les circonstances de nuit et l'usage d'un véhicule, et tentative d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens".