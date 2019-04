Algérie: Santé scolaire à Constantine - Plus de 16.000 cas de carie dentaire depuis septembre

Constantine — Plus de 16.000 cas de caries dentaires ont été détectés depuis le début de la saison scolaire parmi les élèves des trois paliers scolaires de la commune de Constantine, a révélé samedi, le directeur de l'établissement public de la santé de proximité (EPSP) Bachir Mentouri, Rabia Ouelbani.

Ces cas ont été signalés parmi 22.408 élèves de 127 établissements scolaires, ayant fait l'objet durant la même période, de consultations médicales dans les 13 unités de dépistage et de suivi (UDS) dépendant de cet EPSP, a précisé le même responsable en marge de la cérémonie de clôture de la manifestation "portes ouvertes" sur le dépistage du diabète et du cancer du sein, du col de l'utérus et des maladies sexuellement transmissibles (MST) et la santé buccale lancée depuis le 14 avril à l'établissement polyvalent de la cité des mûriers de Constantine.

Les UDS ont recensé 4.650 cas de carie sur dents définitive, 16.494 cas de caries sur dents lactéales, plus de 1005 élèves souffrent d'inflammations de la gencive et plus de 1.290 présentent une malposition dentaires, a souligné même responsable, faisant état d'une "augmentation sensible" de ce phénomène comparativement aux années précédentes.

"Les dentistes de l'EPSP Bachir Mentouri effectuent des visites cycliques dans tous les établissements scolaires dépendant de cette infrastructure de santé suivant un programme d'action visant à assurer un meilleur accompagnement sanitaire des élève", a encore fait savoir M. Ouelbani.

Selon le médecin coordinateur de la santé scolaire, Mme. Bouchra Harir, plus de 442 élèves ont été orientés vers des cliniques de la chirurgie dentaire, où 344 élèves ont fait l'objet de consultations en chirurgie dentaire et détartrage pour environ 70 élèves en plus de la prise en charge de 156 autres élèves dans le cadre de la santé scolaire et la santé dentaire.

La même spécialiste qui a insisté sur l'importance de l'entretien buccal à travers un brossage régulier avec un dentifrice adapté contenant du fluor pour préserver les dents des caries, a appelé les parents à privilégier pour leurs enfants "une alimentation saine et équilibrée".

Depuis le début de l'actuelle saison scolaire, plus de 3.800 élèves ont été ciblés dans le cadre du programme éducation sanitaire, durant lequel des thèmes sur l'hygiène des mains, l'alimentation saine, et l'hygiène corporelle ont été abordés par les praticiens spécialistes et débattus entre médecins et scolarisés, selon la même responsable.

La manifestation "portes ouvertes" organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé a été marquée par un engouement des citoyens, venus s'enquérir sur divers thèmes notamment l'alimentation chez les malades diabétiques, a conclu la même source.