Algérie: Découverte d'une cache d'armes et de munitions à Timiaouine

Alger — Une cache d'armes et de munitions a été découverte vendredi à Timiaouine, près de la bande frontalière sud dans la wilaya d'Adrar par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières, et lors d'une patrouille sur la bande frontalière, un détachement combiné de l'ANP a découvert le 19 Avril 2019 à Timiaouine (6 RM), une cache contenant un pistolet (01) automatique de type kalachnikov et un(01) chargeur de munitions", précise le MDN.

A Boumerdès (1 RM), un autre détachement de l'ANP "a découvert et détruit un (01) abri pour terroristes contenant (04) kilogrammes de matière explosive, des outils de détonation, une quantité de munitions, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et d'autres objets", ajoute la même source.

Selon le MDN, cette opération a permis "la saisie d'un (01) fusil de chasse 16 millimètres, un (01) un pistolet automatique 8 millimètres, trois (03) bombes lacrymogènes, 975 comprimés psychotropes, deux (02) couteaux, six (06) téléphones portables dotés de cartes mémoires, une somme d'argent estimée à 127.000DA et deux (02) passeports algérien et français".

A Tamanrasset et Ain Guezzam (6 RM), des détachements de l'ANP, en coordination avec les éléments des douanes, "ont arrêté, lors d'opérations distinctes, 20 orpailleurs et saisi un (01) véhicule tout-terrain, 13 groupes électrogènes, huit (08) marteaux piqueurs, un (01) détecteur de métaux et deux (02) motocyclettes".

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Tébessa, Tamanrasset et Bordj Bou Arreridj, deux (02) individus et saisi huit (08) kilogrammes de kif traité, une somme d'argent estimée à 570.600 dinars tunisiens et 699.950 dinars algériens, ainsi que 720 litres de carburant".

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et les éléments des Gardes-frontières "ont intercepté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ain Guezzam, Ghardaïa et Bechar".