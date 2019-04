Afrique: CAN U17 - Perdizes angolanos fazem história em Dar es Salaam

A selecção angolana de futebol em Sub 17, garantiu presença nas meias-finais do Total CAN da categoria que acontece em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, após Vitória por 4-2 sobre os anfitriões este sábado (20.04.2019).

Para além de atingir as meias-finais da competição na quarta participação. Os Sub 17 angolanos, conseguiram também uma inédita qualificação ao campeonato do mundo.

Depois da Selecção Sub 20 em 2001, na Argentina e a selecção principal na Alemanha em 2006. Os Sub 17, também inscrevem seu nome com qualificação para o mundial do Brasil.

Quanto a competição Continental, os Sub 17, defrontam quarta-feira a congênere dos Camarões.