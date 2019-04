Algérie: Ouargla - De nouveaux locaux commerciaux pour promouvoir les produits artisanaux

Ouargla — Une opération de réalisation de nouveaux locaux commerciaux pour la promotion de la commercialisation des produits d'artisanat est projetée dans la commune de Mégarine, nord de la wilaya déléguée de Touggourt (Ouargla), a indiqué samedi la direction déléguée du Tourisme et de la Formation professionnelle.

Retenu au titre des efforts de soutien de l'artisanat et l'encouragement de l'écoulement des produits d'artisans de la région, ce projet qui sera implanté au niveau de l'intersection de Ghamra et Mégarine, porte sur la réalisation, en première phase, de cinq locaux en attendant la généralisation de cette opération à d'autres communes, a-t-on précisé.

Ces nouvelles structures, livrables à la fin de l'année en cours, permettront la promotion et l'écoulement des articles d'artisanat, apanage de la région, la relance du tourisme saharien et l'impulsion du secteur dans la région en général.

Une liste des activités artisanales, notamment la vannerie, la broderie traditionnelle et des produits éligibles à la commercialisation au niveau de ces futurs espaces, sera établie à la satisfaction des artisans, a-t-on fait savoir.

Les efforts actuels se focalisent sur la préservation du legs artisanal des régions d'Ouargla et de Touggourt, notamment la broderie traditionnelle et le tissage, à travers des mesures incitatives préconisées en faveur des artisans, des jeunes notamment, en mettant à leur disposition toutes les facilités et avantages, a relevé de son côté le directeur de la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM), Abdelkader Hachani.

Cette instance s'emploie à offrir l'opportunité à plus de 8.000 artisans immatriculés pour exposer et écouler leurs produits lors de leurs participations aux salons locaux et régionaux, et aux manifestations internationales, selon ce responsable.