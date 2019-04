Afrique: CAN U17 - À la rencontre de la pépite angolaise, Zito

interview

Parmi les joueurs ayant marqué le début de la Coupe d'Afrique des Nations Total U17, Tanzanie 2019, il y a le jeune attaquant angolais, Zito Luvumbo très en vue contre l'Ouganda et qui a impacté sur la victoire de son équipe.

Cafonline : Comment avez-vous vécu votre nomination en tant que l'homme du match contre l'Ouganda ?

Zito Luvumbo : Très heureux d'avoir pu avoir ce titre après avoir sorti une grosse performance contre l'Ouganda. Ce n'est pas évident lors des matchs d'ouverture mais nous avons donné le meilleur pour mieux entrer dans la compétition.

Vous arrive-t-il de prendre vos responsabilités pour changer le cours d'un match ?

Contre l'Ouganda, on a joué sur un faux rythme au début mais on s'est aperçu que c'était compliqué face à cette équipe bien organisée et difficile à manœuvrer. Nous avons été obligés de changer de plan de jeu et de mettre plus d'accélérations pour obtenir les trois points de la victoire. Et je suis heureux d'avoir mis au service du collectif mes efforts pour assurer ce succès.

Après l'Ouganda, vous n'avez pas refait la même performance contre le Nigeria, pourquoi ?

Je peux vous assurer que les deux matchs ont été compliqués à jouer, la seule différence est que nous avons gagné contre l'Ouganda et perdu contre le Nigeria. Le plus important est de se remettre dans le sens de la marche pour gagner jusqu'à la fin de la compétition.

Quelles sont vos ambitions personnelles dans ce tournoi ?

Franchement aucune, le plus important est le collectif, réussir à qualifier notre sélection pour la Coupe du monde au Brésil est mon ambition. J'ai plus envie de marquer des buts pouvant aider à atteindre cet objectif que de viser des ambitions personnelles qui doivent venir après.

La CAN U17 répond-elle à vos attentes ?

Bien sûr avant le tournoi, je m'attendais à un tournoi d'un très bon niveau et je ne suis pas déçu. C'est vraiment une compétition relevée et l'objectif est toujours d'aller au bout parce que nous disposons de l'équipe et de l'effectif pour y arriver.

Ce tournoi peut-il changer votre avenir ?

Actuellement, je porte les couleurs du Primero De Agosto dans l'élite angolaise. Je ne sais pas ce que demain sera fait par contre je donnerai tout pour en tirer le meilleur profit.