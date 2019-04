Angola: Le MPLA intensifie sa lutte contre la corruption

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a estimé samedi que la corruption était un crime odieux qui devait être combattu sans répit, soulignant que le temps est venu de réduire les mauvaises pratiques.

S'exprimant lors du lancement de la campagne de moralisation du parti au pouvoir, elle a déclaré qu'il était vital, dans ce nouveau cycle de gouvernance, de conjuguer les synergies autour de la lutte contre la corruption, le népotisme, l'impunité et la flatterie.

Selon la dirigeante du MPLA, les ressources financières ou les biens provenant de la corruption deviennent un déshonneur public et, dans la croisade contre ce fléau, notre parti doit occuper la première position et assumer le rôle d'avant-garde et de leader.

"C'est de l'argent qui ne nous appartient pas. C'est pour le peuple afin de défendre les intérêts publics, a précisé la vice-présidente du parti au pouvoir, ajoutant que le pays avait besoin de vrais patriotes, hommes et femmes, qui défendent de nobles causes et qui s'engagent à tourner la page et à cesser de naviguer dans l'impunité.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé que la lutte contre la corruption devait être prise au sérieux, soulignant que les dirigeants du parti étaient conscients des interprétations et du malaise que le combat pouvait causer chez les gens. "Il ne s'agit pas de personnes mais simplement d'attaquer et de détruire le mal."

Selon Luísa Damião, la mise en œuvre du programme gouvernemental en matière de lutte contre la corruption est un engagement que le MPLA a pris, non seulement pour obtenir le vote des électeurs ou comme slogan de campagne, mais surtout parce qu'il était conscient de la nécessité de remplir ce desideratum de longue date.