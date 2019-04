Algérie: Ligue 1/USM Bel-Abbes - La dernière chance pour s'accrocher au maintien

Oran — Le match à domicile contre le DRB Tadjenanet dimanche sera celui de la dernière chance pour l'USM Bel-Abbès afin de s'accrocher dans la course au maintien en Ligue 1 de football, a estimé son entraîneur, Sid Ahmed Slimani.

"Les joueurs ont pris conscience qu'ils n'ont désormais plus le droit à l'erreur. La victoire face au DRBT, un concurrent direct dans la course au maintien est des plus impératives", a déclaré Slimani à l'APS.

Lanterne rouge de l'élite, l'USMBA a raté une aubaine pour se relancer dans la bataille du maintien en concédant un nul (0-0) face au NA Hussein Dey, mardi passé au stade 24-février à Sidi Bel-Abbès dans le cadre de la mise à jour du championnat, et ce, pour la première sortie de Slimani à la barre technique de cette équipe.

"On a raté l'occasion d'améliorer notre compteur points, même si les joueurs n'avaient rien à se reprocher dans ce match après avoir tout donné sur le terrain. C'est vrai néanmoins que cette contre-performance est difficile à digérer surtout après avoir raté un penalty qui aurait nous offrir une véritable bouffée d'oxygène", a poursuivi le technicien.

Face au DRBT, Slimani espère que ses joueurs retrouvent notamment une certaine efficacité devant, un paramètre qui leur a fait défaut lors de leurs précédentes sorties et qui leur a valu cette situation très difficile qu'ils traversent.

Au passage, l'ex-coach de l'ASM Oran, toujours interdit du banc de touche pour n'avoir pas encore bénéficié de sa licence avec l'USM Bel-Abbès, a insisté sur le fait que sa nouvelle équipe "ne soit pas encore reléguée", rappelant qu'elle compte encore six matchs au menu avant la clôture de la compétition dont quatre à domicile.

"Il faudra bien profiter du calendrier qui nous est favorable, en tâchant notamment de faire carton plein chez nous à commencer par cette partie face au DRBT", a-t-il encore dit.

Avant la 26e journée, prévue ce dimanche, la formation de la "Mekerra", détentrice de la précédente édition de la Coupe d'Algérie, occupe la 16e et dernière place au classement de la Ligue 1 avec 20 points distancée de 7 unités par l'AS Aïn M'lila, 13e et premier club non relégable, mais compte un match en moins.