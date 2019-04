Guinée: Mobilisation « monstre » des populations de Pita à la finale du tournoi dédié au Président Alpha Condé

Mouctar Diallo, ministre de la jeunesse portant un t-shirt du RPG arc-en-ciel au stade de Pita

Malgré l'appel au boycott lancé notamment par le président du groupe parlementaire Libéral Démocrate Fodé Oussou Fofana, les populations de Pita se sont massivement mobilisées ce samedi, 20 avril 2019 au stade préfectoral, terrain de 6, pour assister à la finale du tournoi de football organisé à l'occasion du « Mois de reconnaissance du Foutah au Président Alpha Condé ».

Aux dires des natifs, jamais un événement n'a mobilisé autant de monde à la fois dans la ville de Pita et au stade préfectoral. Sept ministres de la république ont effectué le déplacement : Moustapha Mami Diaby ministre des Télécommunications, Mamadou Taran Diallo ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté, Boubacar Barry ministre du commerce, Mory Sangaré ministre de l'éducation nationale, Mme Aissatou Baldé ministre conseillère à la présidence et l'initiateur de l'événement Mouctar Diallo ministre de la jeunesse et de l'emploi des jeunes.

Outre les membres du gouvernement, les gouverneurs de Labé et de Mamou, les préfets de Mamou, Labé et de Pita ainsi que les sous-préfets de Pita, étaient présents au stade terrain de 6.

Avant la mobilisation exceptionnelle des populations au stade préfectoral de Pita, les jeunes de la préfecture ont organisé une caravane qui est partie de la maison des jeunes pour le terrain de foot. Plus d'une centaine de motos avaient formé un long cortège à travers la ville.

Le stade préfectoral qui était plein comme un œuf, refoulait quasiment du monde. Femmes, jeunes, sages, tous avaient pris d'assaut les lieux pour ne pas se faire conter cet événement culturel et sportif qui s'est inscrit à jamais dans les annales de l'histoire de Pita.

Dans son intervention avant la prestation de plusieurs artistes et le coup d'envoi du match, le ministre de la jeunesse et de l'emploi des jeunes Mouctar Diallo a exprimé sa joie devant la forte mobilisation des populations.

« Depuis le premier coup d'envoi de ce tournoi le 6 avril dernier jusqu'à ce samedi, la mobilisation a toujours été grande. Ceux qui prédisaient l'échec de cet événement, ont été pris de court. Aujourd'hui, le Président Alpha Condé a compris qu'il n'est pas détesté au Foutah. Aujourd'hui, le Chef de l'Etat a réalisé que le Foutah l'aime davantage. Vous avez manifesté votre gratitude à l'endroit du président Alpha Condé et de la meilleure manière. Le Foutah vient de prouver qu'il adhère entièrement aux idéaux du président. Vous avez dit merci au Chef de l'Etat durant deux semaines pour les actions de développement réalisées dans votre préfecture, à mon tour de vous dire merci pour votre grande mobilisation », a-t-il déclaré.

La fête s'est terminée dans l'apothéose avec la victoire de l'équipe de Broual Tapé au tr au but.

La rédaction vous propose également:

Les ordures, premier poste de dépense du train Conakry-Express, selon le DG des chemins de fer Le train Conakry-Express rencontre régulièrement des difficultés. De 2010 date de son lancement jusqu'à récemment, il a connu plusieurs interruptions dont la dernière en date était relative au contentieux entre le gouvernement guinéen et les chinois. Depuis, il est entièrement géré par des Guinéens. Aminata.com a interrogé le Directeur général des chemins de fer. Me [... ]...

Guinée/Économie: vers la validation du plan d'action 2019 du ministère du budget Les travaux de validation du plan d'action 2019 du Ministère guinéen du Budget ont été lancés ce samedi 23 février 2019 à Kindia situé à 135 kilomètres de Conakry. Selon les organisateurs, il sera essentiellement question de faire la synthèse des résultats des activités de 2018, et sur celle des plans d'action 2019 des cinq [... ]...

Présidentielle au Sénégal: les commissions d'observation de la CEDEAO et de l'UE rendent compte Au lendemain du vote sénégalais, malgré l'atmosphère qui s'était crispée à la fin des campagnes et malgré la guerre des chiffres que se livraient les protagonistes,Dakar était d'un calme admirable. Les observateurs internationaux notamment ceux de la CEDEAO et de l'UA en ont profité pour faire une déclaration sur le constat de leurs missions. Annoncés [... ]...