Guinée: Mémorandum sur le déguisement à Kaporo rails et Kipé 2 - Les déguerpis démentissent le CNOSCG

Des membres du collectif des victimes de Kaporo rails

Le collectif des déguerpis de Kaporo rails, Kipé 2 et Dimesse dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry a animé un point de presse ce samedi 20 avril 2019. Objectif, démentir le contenu d'un document que le conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG) a déposé au ministère de l'unité nationale et de la citoyenneté.

"Le collectif des déguerpis de Kaporo rails, Kipé 2 et Dimesse a appris le dépôt d'un mémorandum au ministère de l'unité nationale par des acteurs de la société civile. Le document concerne les problèmes des domaines réservés en Guinée avec accent sur les cas de Kaporo rails et Kipé 2. Le collectif a bien reçu une lettre le 8 avril 2019 l'invitant à participer à la cérémonie de remise dudit document prévue pour le jeudi 11 avril au ministère de l'unité nationale et de la citoyenneté. Après consultation, le bureau a décidé de ne pas s'associer à cette démarche dont il ignore les tenants et aboutissants. Par voie de presse, le soir même de la rencontre nous avons appris que des soi-disant membres de notre structure ont été présentés dans la salle. Nous dénonçons cette manière de faire", indique-t-on dans une déclaration lue par Mamadou Samba Sow responsable de la communication du collectif.

Et Monsieur Sow de poursuivre:"Plus grave, à la page 5 du document, il est dit dans la méthodologie de travail qu'une équipe (d'enquêteurs) a été déployée auprès des déguerpis. Nous insistons sur le fait que les victimes n'ont été associées ni de près, ni de loin à ce travail. En outre, les chiffres fournis ne sont plus d'actualité. Bref, ils sont caducs, ce qui démontre que les rédacteurs du mémorandum n'ont pas travaillé avec les personnes concernées".

Par ailleurs, selon lui, dans les recommandations, le conseil régional des organisations de la société civile de Conakry soutenu par le conseil national des organisations de la société civile guinéenne, exhortent le gouvernement à trouver de la nourriture et des centres d'accueil aux victimes avant le Ramadan.

"Nous voulons rappeler ici que nous ne voulons ni de centres d'accueil encore moins de nourritures venant d'un gouvernement qui a bafoué notre dignité tout simplement parce qu'il se sent fort. Nous exigeons l'application des textes de lois de notre pays, c'est à dire le rétablissement des victimes dans leurs droits. Au ministre de l'unité nationale qui s'engage à accompagner les victimes pour la procédure judiciaire, nous lui demandons auprès de quelle juridiction du moment que l'État a coché les bâtiments le 22 février 2019 avant même la délibération du tribunal de Dixinn le 1er mars. Pire, la casse de Kipé 2 a eu lieu alors que les occupants avaient déjà interjeté appel de ce jugement. Certaines maisons ont été cochées à 10 heures et la casse a commencé à 10 heures 30 en présence de plusieurs médias", a-t-il indiqué.

À la société civile et à l'ensemble des autres acteurs, le collectif rappelle qu'il est ouvert à toute bonne collaboration mais il met en garde tous ceux et celles qui veulent se servir des victimes de Kaporo rails, Kipé 2 et Dimesse pour réaliser leurs affaires.

"Nos maisons ont certes été détruites par la machine de la haine, mais nos cœurs et nos esprits restent encore intacts et nous mènerons le combat jusqu'à ce que nous soyons rétablis dans nos droits", a conclu Samba Sow.

Présidentielle au Sénégal: les candidats face à la société civile

Fidèle à son rôle de sentinelle de la démocratie au Sénégal, le mouvement y' en a marre a décidé d'organiser au palais de la culture Douta Seck, une sorte de rencontre entre les candidats à la présidentielle et le peuple. Un exercice auquel ont acquiescé tous les candidats, excepté le président sortant Macky Sall. Xuman, [... ]...

Guinée: Tibou Kamara face aux médias ce lundi 25 février Dans un communiqué rendu public ce dimanche 24 février 2019, le gouvernement guinéen à travers sa cellule de communication annonce que Mr Tibou Kamara ministre d'État, Conseiller spécial du Président de la République, Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises sera face aux médias le lundi 25 février à 10 heures à l'hôtel Primus [... ]...

Kaporo rails : c'est une "violation grave" des droits de citoyens, selon l'OGDH Des salives de critiques ne cessent de couler depuis que le gouvernement guinéen a lancé les opérations de déguerpissement des populations de Kaporo-rails la semaine dernière. Ce mardi février 2019, l'Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l'homme (OGDH) rentre dans la danse en condamnant cette initiative gouvernementale. Selon Le président de l'OGDH le [... ]...