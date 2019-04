Soudan: Hamad donne des directives de surmonter les obstacles face au travail des organisations

- Le Wali adjoint de Kassala, major général Mahmud Babikir Hamad a appelé à la levée des obstacles qui entravent le travail des organisations travaillant dans l'État en tant que partenaire dans la mise en œuvre de projets de développement et de services qui soutiennent les programmes du gouvernement de l'État.

Lors de sa rencontre avec les organisations nationales et étrangers opérant dans l'État et les agences des Nations Unies, Hamad a discuté l'importance de la présence et du travail des organisations, louant son rôle et sa propagation à tous les zones pour aider des citoyens.

Il a engagé à résoudre des problèmes rencontrés par les organisations dans leurs performances et leurs spécificités en particulier le pétrole et la monnaie.

Il a appelé les organisations à nouer des partenariats à long terme et à s'associer étroitement aux priorités disponibles et à travailler en fonction des priorités dans les projets de service ciblant les communautés.

Hamdi a affirmé que l'État jouissait de la sécurité et de la stabilité et cherche de communiquer avec les pays voisins et des groupes appelant de changer.