Gabon: Justice - La courte réponse du Ministre au sujet de la plainte de Daniel Cousin

Lors de la réunion tenue au Palais des Sports de Libreville avec le Comité Olympique gabonais, le Ministre des Sports, Alain-Claude Bilié-By-Nzé est revenu sur l'affaire qui oppose Daniel Cousin à l'Etat gabonais. En effet, pour des raisons de salaires impayés, l'ancien coach du Gabon a décidé d'assigner son pays en justice afin que ses anciens employeurs répondent de leurs actes. Le montant de la somme dû à l'ancien sélectionneur est de 224 millions de francs CFA.

C'est la somme des arriérés de salaire du poste de manager de l'équipe nationale, et de sélectionneur du Gabon. On se rappelle que Daniel Cousin avait en effet déclaré qu'il n'avait pas de contrat de travail, et qu'il n'était pas aussi payé ; les dirigeants avaient alors été avertis que si la situation n'était pas réglée, il démissionnerait. Dès cet instant, le Ministre des Sports avait saisi le problème, et Daniel Cousin était rentré en possession de son gain, mais en partie.

A présent qu'il vit à Marseille, il réclame le reste de cette somme. Alain-Claude Bilié-By-Nzé a déclaré avoir reçu la correspondance de cette plainte par le biais de l'agent de M. Cousin. Il a aussi ajouté que « Daniel connait les difficultés actuelles du pays sur le plan financier, donc qu'il soit confiant, il sera payé dès que possible. De toute façon, l'Etat paye toujours ». Donc pour le patron des Sports gabonais, tôt au tard, Daniel Cousin sera payé. Mais cette réponse devrait-elle plaire à l'ancien attaquant gabonais ?

Pas si sûr que ça, puisqu'il avait affirmé avoir été victime d'un complot. « On m'a mis les bâtons dans les roues », avait-il déclaré. Une façon pour lui de se dédouaner au sujet de la non-qualification du Gabon à la prochaine CAN ; pointant plutôt du doigt les responsables du football gabonais. A présent que la réponse du Ministre vient d'être livrée, une question turlupine la réflexion de plusieurs observateurs du football gabonais, Daniel Cousin sera-t-il payé ?