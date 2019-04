Ile Maurice: Ah Fat Lan Hing Choy décède

L'ancien trésorier du Parti travailliste (PTr) est décédé ce dimanche 21 avril. Il souffrait d'un cancer du colon. Ce qui l'obligeait à faire de réguliers va-et-vient entre l'Inde et Maurice.

Ah Fat Lan Hing Choy, plus connu comme Ah Fat, s'était marié avec la styliste Sweetie Ramlagun en 2013. Il était Senior Advisor de Navin Ramgoolam sous le dernier mandat du Premier ministre. Il était membre du PTr depuis 1988.

Il avait eu lui aussi à se présenter aux Casernes centrales dans le sillage de l'enquête sur les comptes du PTr après la découverte des coffres-forts de Ramgoolam.

Une interview à l'express, accordée en juin 2015, résume bien sa personnalité : «Ce qui me pèse, c'est que les gens passent leur temps à juger les autres. Oui, j'ai des connexions politiques. Oui, j'aime les bijoux de luxe, je fume le cigare, j'ai le crâne rasé et je porte des lunettes noires, so what ? Cela ne fait de moi un escroc. You can't judge a book by its cover ! »

L'express présente toutes ses condoléances à tous ceux que son décès affecte.