Soudan: Salahuddine réitère l'engagement du CMT à transférer le pouvoir

Khartoum — Le président du Comité social au Conseil Militaire de Transition (CMT), Lt. Gen (pilot), Salahuddine Abdul Khaliq a réitéré l'engagement du CMT à remettre le pouvoir à un gouvernement civil convenu par le peuple soudanais.

Lorsqu'il a reçu ce dimanche à la salle d'amitié avec les imams et les oulémas, général Salahuddine a indique que les forces armées sont une partie intégrée du peuple soudanais cherchant à le protéger.

Il a appelé les imams à œuvrer pour le renforcement les compréhensions de la paix et la sécurité sociale, rejeter le tribalisme et le régionalisme et enraciner les valeurs de la tolérance religieuse et la méthode du moyen, mettant en garde contre les différences religieuses et politiques.

Les représentants des imams et oulémas ont annoncé leur soutien au choix du peuple soudanais et sa révolution et salue l'appuie des forces armées au peuple soudanais, affirmant leur opposition stable au principe du peuple soudanais sur l'application de la Charia islamique et la protection de l'identité de l'Islam au Soudan.