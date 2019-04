Mali: L'ONU condamne une attaque terroriste contre l'armée malienne à Guiré

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est joint lundi à la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali (MINUSMA) pour condamner avec la plus grande fermeté l'attaque perpétrée dimanche contre un camp des forces armées maliennes à Guiré, dans la région de Koulikoro, à environ 360 kilomètres de la capitale Bamako.

Onze soldats maliens et 15 assaillants sont morts à la suite des combats, qui ont également fait plusieurs blessés, a précisé le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse au siège de l'ONU à New York.

« Le Secrétaire général présente ses condoléances au gouvernement malien et aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées », a-t-il ajouté.

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali et chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, s'était dit outré dimanche « par cette attaque abjecte » et avait salué « le courage et la détermination des valeureux soldats maliens qui ont infligé de lourdes pertes aux assaillants ».

« Je condamne cette attaque terroriste contre les FAMa (forces armées maliennes) avec la plus grande vigueur. Je présente mes condoléances au gouvernement du Mali, au peuple malien ainsi qu'aux familles et proches des soldats maliens tombés au champ d'honneur, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a déclaré M. Annadif.

Le Représentant spécial a réitéré « l'engagement indéfectible de la MINUSMA aux côtés des Maliens dans leur quête légitime de paix et de stabilité ».

Samedi, le Secrétaire général a également condamné une attaque perpétrée à l'aide d'un engin explosif improvisé contre un convoi de Casques bleus des Nations Unies dans la région de Mopti. Un soldat de la paix égyptien a été tué et quatre autres blessés.