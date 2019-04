Congo-Kinshasa: [Provinces du Maï-Ndombe et du Nord - Kivu] CENI - Publication des listes recevables et irrecevables des Sénateurs, Gouverneurs et Vice-gouverneurs

La Commission électorale nationale indépendante (CENI), a rendu publique, samedi 20 avril 2019, la liste de candidatures recevables et irrecevables des candidatures à l'élection des Sénateurs, Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces du Maï-Ndombe et du Nord-Kivu.

Ce, près un examen minutieux des rapports des Bureaux de réception et traitement des candidatures (Brtc), de deux provinces du Maï-Ndombe et du Nord-Kivu. Deux décisions des candidatures recevables et irrecevables aux compétitions précitées portent le n°046/CENI/ BUR/19 et 047/CENI/ BUR/19 déclarant recevables et irrecevables les candidatures des Sénateurs et des Gouverneurs ainsi que les Vice-gouverneurs des candidatures indépendants, des partis politiques et regroupements politiques.

Les listes provisoires sont publiées par voie de presse et sont également affichées aux secrétariats exécutifs provinciaux de la CENI du ressort de chaque circonscription électorale à partir du samedi 20 avril dernier.

Par ailleurs, la CENI a indiqué dans son chronogramme les activités subséquentes pour l'élection des Sénateurs. Elle rappelle aux candidats indépendants et à ceux des partis politiques et regroupements politiques que, conformément à sa décision n°035/CENI/BUR/19 du 1er mars 2019, le dépôt des recours Constitutionnels est prévu du 22 au 30 avril 2019 et du 02 mai 2019.

Elle précise que la notification des arrêts de la Cour Constitutionnelle à la CENI est prévue du 2 au 3 mai 2019. Et la publication de la liste définitive de candidats Sénateurs par la CENI intervient le 03 mai 2019.

La campagne électorale des candidats Sénateurs devant les Députés provinciaux des provinces du Maï-Ndombe et du Nord-Kivu est maintenue à la date du 18 mai 2019. Pour la CENI, c'est le même jour qu'elle annoncera les résultats provisoires conformément à l'article 142 de la Loi électorale.

Pour les activités subséquentes à l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de province, la CENI rappelle aux candidats indépendants, ceux des partis politiques et regroupements politiques que conformément à sa décision du 1er mars 2019, le dépôt des recours en contestation des listes provisoires des candidatures devant les Cours d'Appel faisant office des Cours Administratives d'Appel est prévu du 22 au 30 avril 2019. Pour ce faire, la notification des arrêts de la Cour constitutionnelle à la CENI est prévue du 2 au 3 mai 2019. De même la publication de la liste définitive de candidats gouverneurs de province par la CENI interviendra le 15 mai 2019. La CENI a annoncé que la campagne électorale pour l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de province du Maï-Ndombe et du Nord- Kivu du 26 au 28 mai 2019.Tandis que l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de province par les Députés provinciaux de Maï-Ndombe et du Nord- Kivu est maintenue à la date du 30 mai 2019. C'est le même jour que sera publié les résultats provisoires, a indiqué Jean-Pierre Kalamba N'Galula, Rapporteur de la CENI.