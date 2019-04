Congo-Kinshasa: Liprobakin - V.Club entame la "phase de six" ce mardi contre Hatari !

C'est ce mardi 23 avril que le BC V.Club fera son entrée pour la deuxième phase du championnat de la Ligue provinciale de basket-ball de Kinshasa (Liprobakin), dite "phase de six". Pour son premier match, V.Club jouera contre Hatari. La Liprobakin a réuni les représentants de tous les clubs engagés, pour les dispositions utiles liées à cette étape très décisive de son championnat.

Le BC V.Club a sérieusement préparé cette deuxième phase sous l'œil vigilant de son président, Me Popol Badjegate, qui se déploie comme un diable dans un bénitier. Depuis le mercredi 17 avril, V.Club a changé le terrain d'entrainement. Il est passé du terrain du Lycée Boyokani, à Yolo, à celui de l'YMCA, à Matonge, où il joue beaucoup de matches amicaux. Le dernier en date, c'est celui contre la sélection des jeunes garçons de Yolo Kapela, soldé par un score de 49-54, en faveur de la sélection des jeunes garçons de Yolo Kapela.

Le coach Agnès Mbudi a fait le gros du travail sans ses quatre pions majeurs, à savoir : Natacha Mambienga, Grâce Mawano, Marianna Mwadi et Marlène convoquées à l'équipe nationale de la RDC. Peu importe leur sélection, le reste de joueuses, dont : Yolande, Engambe, Christelle, Laetitia, Betty, Fenny, Charmante conduit par une certaine Naomi (meneur de jeu), se sont bien préparées et se disent prêtes pour la compétition.

Objectif, c'est le titre

Pour rappel, le président Popol Badjegate a dernièrement expliqué sa vision et ses ambitions aux membres du staff technique et de son cabinet, autour d'un déjeuner de travail, à sa résidence privée, pour ce qui concerne ce championnat. Pour lui, c'est le titre. Et comme "qui veut aller loin ménage sa monture" dit-on, Me Popol Badjegate n'a laissé aucun détail : de l'entraîneur principal jusqu'au dossier de transfert à l'équipe B, en passant par le problème de terrain d'entraînement, achat des joueuses, maillot d'entraînement, tenue des membres du staff technique, sponsoring, etc. Tout a été passé au peigne fin. Et, des décisions importantes ont été prises.

En tout cas, c'est une autre équipe de V.Club qui sera mardi sur terrain pour amorcer cette fameuse "phase de six".

Pour ce qui concerne les entraînements, l'équipe continue à affûter ses armes.