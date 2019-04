Congo-Kinshasa: [Assemblée Nationale] Prof. Célestin Musao Kalombo Mbuyu - Le Rapporteur persuasif sans challenger !

Secrétaire Général académique honoraire à l'Université de Kinshasa, le Professeur Célestin Musao Kalombo Mbuyu n'ose guère dormir sur ses lauriers aussi longtemps qu'il est conscient de sa noble mission à la Chambre Basse du Parlement congolais.

Le Notable de l'Ex Katanga, dans le Haut-Lomami, porte les couleurs de la coalition CACH-FCC à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée Nationale, du reste, prévue pour demain, mardi 23 avril 2019. Il est préoccupé par le devenir radieux du pays de Lumumba-Mzee et ne ménage aucun effort pour conjuguer la science et la politique. Il sied d'indiquer que ce leader du territoire de Kabongo est le seul candidat Rapporteur soutenu par la méga coalition politique que chapeautent Joseph Kabila et Félix Tshisekedi.

Il est passionné de servir sans passion. Il professe un Parlement qui se veut le temple de la démocratie. Il croit aux valeurs sacrosaintes qui mettent l'homme à l'épicentre des préoccupations du pouvoir public. Le Professeur Célestin Musao Kalombo Mbuyu, c'est de cet élu de Kabongo qu'il s'agit, a accepté de servir la représentation nationale, en s'engageant dans la course au bureau définitif de l'Assemblée Nationale, précisément au poste de Rapporteur, où il a le total soutien de la coalition FCC-CACH. Membre de la haute crème intellectuelle de la faculté des Sciences Politiques et Administratives de la Colline Inspirée de Mont Amba, l'Unikin chère à Mgr Luc Gillon, il a décidément accepté de mettre sa sagesse au service de la nation, en faisant partie du pouvoir législatif, afin de défendre les intérêts du peuple, par des lois justes.

100% de chance

Toutes choses restant égales par ailleurs, ce candidat du FCC-CACH est tout seul dans la course au poste de Rapporteur. Il n'a dû avoir aucun challenger à qui, il devrait pourtant arracher jusqu'à la dernière gencive, grâce non seulement aux 387 Députés nationaux du FCC-CACH, mais aussi et surtout à son profil probant. Il importe, cependant, de souligner que la campagne électorale qui avait débuté samedi dernier s'achève ce lundi, 22 avril 2019. Le rendez-vous tant attendu pour l'élection de l'ensemble des membres du bureau définitif reste maintenu pour demain mardi, 23 avril 2019. Force est de rappeler que deux principaux candidats devront se disputer le poste de Président de l'Assemblée Nationale. Il s'agit en l'occurrence de Jeannine Mabunda pour le compte du FCC-CACH et du Député Henry Thomas Lokondo qui, lui, a postulé en tant que candidat indépendant. Que les meilleurs gagnent.