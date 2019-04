Togo: Voici l'option d'Apévon et des FDR

Demeurées dans le nid de la Coalition malgré les remous et les départs, les FDR (Forces Démocratiques pour la République) restent attachées aux valeurs d'union et de solidarité au sein d'un creuset fort de l'opposition. Dans une déclaration faite le Samedi 20 Avril dernier lors de l'Assemblée de sa fédération de la préfecture de Bas-Mono, le président national du parti, Me Paul Dodji Apévon a une nouvelle fois décliné la position du parti quant aux prochaines élections locales et la présidentielle de 2020.

Il s'agit, en fait, pour cette formation politique en lutte pour l'alternance politique au Togo dans la "déclaration dite d'Afagnan sur la situation socio-politique du pays", de voir " toute l'opposition se battre ensemble d'abord pour créer les conditions de leur transparence tout en s'organisant pour les gagner avec des listes communes pour les locales et un candidat unique pour la présidentielle quel que soit le mode de scrutin".

Se justifie le parti de Me Apévon, "car la candidature unique pour l'élection de 2020 est la seule voie qui assurera la victoire de l'opposition en lui permettant du mutualiser et de mobiliser les moyens humains et financiers indispensables pour le succès". Si l'on reconnait que "cette option demande certes beaucoup d'abnégation et de renoncement de soi", on s'en convainc de ce que "toute autre option favorisera le maintien du régime en place malgré sa gouvernance catastrophique du pays".

En tout cas pour sa part, les FDR se disent "disposés à soutenir tout candidat, même issu de la société civile, qui s'engage pour une transition courte pour recréer les vraies conditions d'une élection transparente". Et en fin pour l'occasion, "les autres acteurs politiques sont invités à taire momentanément leurs ambitions pour rendre possible la recherche de ce candidat unique".

On espère donc que cet appel sera entendu.