Sénégal: Grippe équine - Des médicaments remis "très prochainement" aux services régionaux (ministre)

Lourd Escale (Kaffrine) — Le gouvernement va mettre "très prochainement" un lot important de médicaments à la disposition des services régionaux, départementaux et déconcentrés pour éradiquer la peste équine et la gourme équine, a déclaré samedi à Lourd Escale (Kaffrine), Samba Ndiobène Ka, le ministre de l'Elevage et des Productions animales.

"Très prochainement, le gouvernement va mettre un lot important de médicaments à la disposition des services régionaux, départementaux et même déconcentrés afin que ceux-là puissent faire le travail dans de meilleures conditions et venir à bout de la peste équine et de la gourme", a-t-il dit lors d'une visite dans la région de Kaffrine où la maladie a décimé 782 ânes et chevaux sur 6937 cas détectés.

Dans tous les cas, a assuré le ministre de l'Elevage, le gouvernement fera de son "mieux" en dotant les services concernés en moyens logistiques et en médicaments. "Nous ne ménagerons aucun effort pour endiguer cette situation", a insisté M.Ka.

Dans la région de Kaffrine, a-t-il signalé, le taux de mortalité causé par la grippe équine tourne autour de 2,15% et celui de la morbidité est 10,26%.

"Ceci est rassurant dans la mesure où cette maladie dite grippe équine est très contagieuse. Elle se véhicule à travers le contact direct entre animaux malades et sains", a-t-il fait remarquer, appelant les populations à éviter tout regroupement des équidés.

Il a également demandé aux propriétaires d'animaux de se conformer aux différentes mesures qui ont été édictées par les services du ministère de l'Elevage et des productions animales à savoir une bonne surveillance des animaux.

"Nous demandons aux uns et aux autres d'éviter l'automédication parce que ça fait partie des stratégies qui font qu'il n'est pas évident de circonscrire à temps tout ce qui est maladie épizootique", a-t-il conseillé.

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales s'est félicité de la mise en place d'un dispositif de lutte marqué notamment par une séance d'incinération des cadavres à Lourd Escale, dans le département de Koungheul.

Samba Ndiobène Ka a appelé toute la population à la mobilisation pour venir à bout de la grippe équine et de la gourme équine dont des cas ont été détectés dans plusieurs localités du pays.