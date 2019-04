Cote d'Ivoire: Tennis - L'UE organise un tournoi pour faire "renaître" la discipline en Côte d'Ivoire

Le tournoi de Tennis organisé par la Représentation de l'Union européenne (Ue) en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la tournée « Ue Magic Tour », s'est achevé le samedi 20 avril 2019, avec la phase finale, au Sofitel Abidjan-Hôtel Ivoire.

Revenant sur le sens de cette initiative, l'ambassadeur de l'Ue en Côte d'Ivoire, Jobst Von Kirchman, explique avoir fait le constat selon lequel cette discipline était en perte de vitesse dans le pays. Il a jugé utile d'organiser une telle compétition pour aider à attirer les jeunes vers ce sport. « Je me suis dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait plus de Tennis. Je voudrais faire revivre la discipline et amener les jeunes à s'intéresser à ce sport qui forme aussi la personnalité », a déclaré Jobst Von Kirchman. Lui qui affirme être amateur de Tennis et le pratique aussi bien en Allemagne qu'en Côte d'Ivoire.

Au-delà de cette rencontre sportive, l'on transmet des valeurs de cohésion sociale, d'harmonie et d'amitié malgré les divergences entre les hommes. Et c'est à cette fin que le diplomate entend parvenir. « Vous vous battez, vous transpirez et il n'y a qu'un seul joueur qui gagne. A la fin, on se donne la main, on parle, on est ami et on reconnaît que l'autre est vainqueur. Cela est un message extraordinaire. C'est une valeur à partager », fait-il savoir.

Traoré Salif dit A'Salfo du groupe Magic System dont la Fondation est partenaire de l'Ue, dans le cadre de "l'Ue Magic Tour", ne dit pas le contraire. D'ailleurs, il se félicite de ce composant de la tournée, vecteur de rassemblement. « Vous avez pu découvrir qu'il y a des jeunes talents qui sont-là. S'il n'y a pas d'occasion, on ne peut pas les déceler ni les découvrir », ajoute le lead vocal du quatuor Magicien.

Dans la catégorie hommes, cette compétition qui a démarré le 15 avril, a été remportée par Ouattara Souleymane face à Charié Arthur. Quant à la catégorie féminine, la victoire est revenue à Gnagadou Koumba face à Charié Anaé. En plus de ces deux vainqueurs, plusieurs autres participants ont été récompensés. Ils sont repartis avec des trophées et des gadgets.

Dans le cadre de la nouvelle alliance entre l'Ue et l'Afrique, une tournée dénommée « Ue Magic Tour » a été initiée pour promouvoir les valeurs de l'Union qui sont, entre autres, la parité du genre, le développement durable, la cohésion sociale... à travers des activités musicales et sportives.