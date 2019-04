Afrique: CAN U17 - Clairement un bon cru selon la Légende Hérita Ilunga

interview

Présent à Dar-es-Salam (Tanzanie) dans la Commission technique chargée de superviser la compétition après avoir suivi les éliminatoires, l'ancien international de la RD Congo, Hérita Ilunga est bien placé pour faire un bilan partiel du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Total U17, Tanzanie 2019 qui selon lui est de très bon niveau.

CAFONLINE : Après avoir suivi les éliminatoires zonales, vous avez été un observateur du premier tour de la compétition, qu'avez-vous retenu ?

HERITA ILUNGA : Il y a eu une avancée notable par rapport aux éliminatoires parce que la CAN c'est le rendez-vous des champions, c'est clair donc forcément le niveau est beaucoup plus relevé. Même si à mon avis j'ai constaté que le groupe B était un cran au-dessus de par les équipes qui le composent même si des choses intéressantes ont été vues aussi dans le groupe A. De manière générale, ce premier tour de cette CAN U17 a été de très bonne facture.

Peut-on avoir de l'espoir pour le futur proche du football africain à travers ces jeunes ?

Aucun doute là-dessus. C'est certain et on attend avec beaucoup d'impatience les demi-finales. On aura de très belles affiches et le match Cameroun-Angola vaudra bien le déplacement entre une équipe camerounaise basée sur la puissance athlétique et des individualités intéressantes et l'Angola qui est centré sur le jeu et la tonicité. Mais aussi l'autre affiche devant mettre aux prises le Nigeria à la Guinée, une équipe du Nigeria qui selon moi fait partie des favoris au côté du Cameroun. Et la Guinée qui allie la technique à la puissance athlétique.

Au-delà de l'aspect collectif, y a-t-il eu des pépites dans ce premier tour qui ont crevé l'écran ?

A ce niveau, l'esprit collectif doit primer sur tout et l'orientation de la CAF et certaines propositions de la Commission technique vont dans ce sens. Mais, il est clair que dans cette volonté d'asseoir l'esprit collectif, il y a certains jeunes qui ont émergé même si on ne retient pas tous les noms, c'est par exemple le numéro 13 du Nigeria (Akinkinmi Amoo) très juste dans ses choix et mature dans son placement.

Le milieu récupérateur nigérian (Samson Tijani) est un joueur de classe, c'est l'équilibre, c'est celui qui gère toutes les transitions. Au Cameroun, le numéro 10 (Steve Mvoué) et l'attaquant avant (Leonel Wamba), sont très solides. Pour l'Angola, il y a le numéro 10 Zito même s'il devra apprendre à lâcher parfois vite les ballons et s'appuyer sur ses collègues. On a aussi vu des gardiens intéressants, celui du Maroc Tahad Mourid et celui de l'Angola, Geovanni De Carvalho. Oui, c'est très intéressant et vivement les demi-finales.

Des idées ont été émises pour passer de 8 à 16 équipes dans cette compétition et pour la mise en place des compétitions en U13 et en U5 ?

D'accord, je dis tout de suite oui à ces deux idées. Clairement je suis de cet avis notamment le passage à 16. La CAN U17 ne peut pas restée à huit parce que beaucoup de nations ayant des potentiels intéressants sont laissées sur le bord de la route lors des tournois de qualification. Parfois, c'est vraiment injuste. Comme du reste, je partage l'idée de compétitions pour les plus jeunes pour impacter davantage sur le devenir du football africain.