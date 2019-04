Cote d'Ivoire: Koffi Koffi Laurent (ancien joueur ivoirien) - "Comment je vis ma retraite"

Pendant plus d'une décennie, il a fait vibrer les amoureux du ballon rond par ses prouesses techniques et son intelligence. Avant d'être contraint à la retraite à la suite d'une grave blessure.

Par son génie et son efficacité, l'ancien international du Club omnisports de Bouaflé (Cob) et de l'Asec mettait en extase le public friand du beau spectacle. Victime d'une fracture de la cheville, il a mis fin à sa carrière plus tôt que prévu. Plus de deux décennies après sa retraite, qu'est devenu Maestro ? Fraternité Matin l'a retrouvé. Avec beaucoup de passion, Koffi Koffi Laurent revient sur son parcours footballistique et parle également de sa nouvelle vie.

« Pour cause de blessure, je suis passé à côté d'une carrière prometteuse. J'ai eu une fracture à la cheville en 1981, lors d'un match Asec (mon club d'alors) -As Divo, comptant pour les 16es de finale de la coupe nationale. J'ai été opéré, par la suite, par le professeur Constant Roux. Après un mois de rééducation en France, j'ai repris du service et le coach Fullone m'a jeté dans les dures batailles. Déjà diminué physiquement, j'ai eu du mal à tenir mon rôle de joker. J'ai alors décidé de quitter l'Asec en 1983 pour un passage éclair à l'As Eeci, avant de raccrocher deux ans plus tard (... ) ». Triste souvenir qu'il a du mal à oublier.

« Mais, il faut reconnaître que le football m'a permis de tisser beaucoup de relations. Et c'est grâce à cette amitié que j'ai travaillé à la Caistab en qualité de Chef de secteur dans le domaine du Café-Cacao pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je ne regrette pas. Avec ma pension, j'arrive à nourrir ma petite famille. Par ailleurs, je fais quelques piges dans une grande école de formation, à Abidjan. Grâce au football, toutes les portes me sont ouvertes. Je vis également de mes relations. C'est plus qu'une richesse », souligne Maestro, de passage le mois dernier, dans les locaux du groupe Fraternité Matin.

Malgré le poids des ans (64 ans aujourd'hui), l'ancien feu follet de l'équipe phare de la Marahoué n'a rien perdu de ses qualités physiques. « Par des exercices physiques, j'arrive à entretenir la forme », fait-il remarquer.

L'Asec l'accueille, il s'eclate avec Bouaflé

Pour revenir à la vie sportive de Koffi Koffi Laurent, il faut rappeler qu'il a fait ses classes à l'Asec Mimosas (catégories minime, cadet et junior) de 1972-1976 avant de poser ses valises au Club Omnisports de Bouaflé (Cob) en deuxième Division grâce à un certain Koffi Paul. Il y découvrira Abdoulaye Traoré, un président passionné avec lequel il passera, en compagnie de ses coéquipiers, des moments émouvants.

Les poulains de l'entraîneur Konaté Baradji ayant pour chef de file Koffi Koffi Laurent, accèdent en première Division en 1978, au terme d'un parcours remarquable. Moment exceptionnel pour toute la région de la Marahoué qui célébrera, à sa juste valeur, la performance historique de l'équipe. « Notre particularité est que les trois quarts de l'équipe étaient des élèves. Entre autres, Assemian Aka René, Goro Sarah Jules, Bi-Laba Prosper, Inza Soumahoro, Lago Goli (capitaine), Kouamé Kouadio et bien sûr moi-même. C'est un an après la montée que Kéhi Julien, Biady Nestor et Lago Francis nous ont rejoints. Sur le terrain, on improvisait en fonction de l'adversaire qui était en face. Le Cob était un esprit. Nous étions plus frères que coéquipiers. Cette bande joyeuse se retrouvait les yeux fermés sur l'aire de jeu. Nous, c'était le football-spectacle lié à l'efficacité. C'était une belle machine qui avait dérangé plus d'un », raconte, avec une certaine fierté, notre interlocuteur.

Avant d'indiquer qu'à leur époque, les joueurs du Cob étaient sans salaire et ne vivaient que de primes de match (une victoire rapportait 5000F Cfa à chaque joueur). « Moi, je vivais chez le président Abdoulaye Traoré. Mais, un transporteur du nom de Kaboré avait beaucoup d'estime pour moi. Il était à mes petits soins. Je garde une très bonne image de lui », reconnaît Maestro.

Après avoir vécu des moments fastes avec le Cob, Koffi Koffi retourne à ses premières amours ; l'Asec Mimos, en 1980. Certains de ses coéquipiers tels que Biady Nestor, Assémian Aka, Lago Francis et Goro Sarah lui emboîteront le pas dans la capitale ivoirienne: Assémian à l'Africa, Biady et Goro Sarah au Stella et Lago à l'Asec. Vidé de sa substance, le Cob retourne au purgatoire en 1983. « Le président Traoré Abdoulaye était également parti et deux ans après Bouaflé est redescendu en D2 », précise Koffi Koffi.

Meilleurs et mauvais souvenirs

L'ancien milieu offensif affirme avoir vécu les moments fastes de sa carrière, à Bouaflé. Il revoit, comme si c'était hier, ces images émouvantes qui ont entouré la montée du Cob en première Division en 1978. «Toute la ville était mobilisée et nous étions devenus des héros. C'était extraordinaire ! C'est un souvenir impérissable pour moi ».

En outre, son premier match en seniors contre l'Asi d'Abengourou en 32e de finale de la coupe nationale en 1977, à Dimbokro, l'a marqué. « Ce jour-là, j'ai été le grand artisan de la victoire de mon équipe (3-1). J'ai inscrit deux des trois buts du Cob. J'ai joué à un poste inhabituel : ailier gauche alors que j'évoluais d'habitude au poste de milieu offensif. Mais cela ne m'a pas empêché de faire sensation », se souvient-il.

Quel était son secret ? « La confiance, la foi. Je croyais fermement en mon étoile. Mon style, c'était de jouer en mouvement en ridiculisant l'adversaire dans mes dribbles. Je faisais surtout parler ma technique individuelle (... ) », répond, le sourire aux lèvres, Maestro. Qui a été sélectionné en équipe nationale (5 fois) par le duo d'entraîneurs Gabo-Djédjé quand il évoluait à Bouaflé.

Au chapitre de ses mauvais souvenirs, Koffi Koffi retiendra sa fracture de la cheville droite contre l'As Divo, en 16es de finale de la coupe nationale. Cette blessure, avoue-t-il, a brisé sa carrière si prometteuse. « Sept mois après mon retour à l'Asec en 1980, j'ai été victime d'une grave blessure contre l'As Divo. Le défenseur divolais avait-il fait exprès ou non ? Je ne sais pas. Toujours est-il que cette fracture a brisé ma carrière. Je devais aller tenter une carrière professionnelle à Bastia (équipe d'alors du Camerounais Roger Milla) en septembre 1981 et je me suis blessé en juillet 1981. C'est mon plus mauvais souvenir (il remue la tête) ».

Il se consolera en mars 1982, jour de son embauche à la Caistab grâce à Kouakou Norbert (grand supporter de l'Asec), Directeur général d'alors de cette défunte société d'Etat. « Je ne regrette donc pas d'avoir joué au football. Grâce à ce supporter très actif de l'Asec, j'ai travaillé et je vis d'une pension aujourd'hui », reconnaît l'ancienne gloire. Qui souhaite bonne chance aux Eléphants à la Can 2019, en Egypte.