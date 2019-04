Guinée: Musique - Un collectif de rappeurs rejoint le front anti 3e mandat avec un single

De la droite à gauche Fadjidi, Djani Alpha Abdourahamane Sanoh leader de la PCUD et fer de lance contre le 3e mandat, Bill de Sam, ...

Un collectif d'artistes opposés à un troisième mandat pour le président Alpha Condé a rejoint officiellement le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) ce lundi 22 avril 2019 avec une chanson dénommée "Akhadan firinma".

Parmi cette quinzaine d'artistes, il y a Bill de Sam, Djani Alpha, Fadjidi, Kaporal Dongodi, Klin Poko du groupe Seimbèdéké, de membres du groupe Résonnable Djely...

Dans son discours, Abdrahmane Sanoh président de la plateforme des citoyens unis pour le développement (PCUD) et Coordinateur national du FNDC affirme que ces artistes montrent à l'opinion nationale qu'ils ont le sens de la dignité, de l'honneur, qui ne peut être vendu ou se laisser vendre à cause "des miettes volées à notre peuple pour soutenir un projet aussi dangereux et aussi insultant".

Au nom de ses amis, Djani Alpha a fait savoir qu'en parlant de troisième mandat, on ne parle de la personne du président Alpha Condé.

Pour lui, il s'agit de la Guinée."Il faut comprendre aujourd'hui, réviser cette Constitution, garder Alpha au pouvoir, c'est garder tout un système au pouvoir. Avec ça, il n'y aura pas de changement possible. Il ne faut pas confondre le débat. À partir de maintenant, en 2020 on va aller aux élections avec un président démocratique élu qui fera deux mandat. Pour le moment, il faut laisser la Constitution là où elle est et proposer une alternance. Et il faut que cela soit automatique dans la tête des guinéens, c'est deux mandat", a-t-il indiqué.

Avant de terminer, il a invité les artistes qui chantent dans les meetings en faveur d'un troisième mandat, de revenir à la raison et rejoindre le collectif au sein du FNDC.

Guinée : la charte pour une nouvelle alliance politique signée

Des leaders politiques de l'opposition vient de mettre en place ce vendredi 22 février 2019 une nouvelle plateforme dénommé Convergence de l'Opposition Démocratique (COD). Sa charte a été signée au siège du Parti de l'Espoir pour la Développement Nationale (PEDN). Cette nouvelle plateforme est composée du PADES de Dr Ousmane Kaba, PEDN de Lansana Kouyaté, [... ]...

Présidentielle au Sénégal: Cellou Dalein Diallo dirige une mission d'observation Les Sénégalais élisent leur Président de la République ce dimanche 24 février 2019. Cellou Dalein Diallo leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et chef de file de l'opposition guinéenne dirige une mission d'observation électorale. L'ancien premier ministre guinéen l'a annoncé dans la matinée de ce dimanche 24 février à travers un tweet. [... ]...

Simandou : Alpha Condé et Beny Steinmetz trouvent enfin un accord (exclusif) Visiblement, la visite de Nicolas Sarkozy à Conakry commence à porter fruit. Ce qui est était jusqu'ici jugé inconciliable vient de se réaliser. La République de Guinée et BSGR viennent de trouver un accord à l'amiable dans le bras de fer judiciaire qui opposait les deux parties. Selon un communiqué dont AmiNata.com détient une copie, [... ]...