Afrique: Symposium international de l'entrepreneuriat féminin/Tunis 2019 - Tout est fin prêt

Dans le cadre des préparatifs du Symposium international de l'entrepreneuriat et du réseautage féminins organisé par la Plate-forme mondiale des femmes entreprenantes (Plamfe) et le Conseil international des femmes entreprenantes (Cife) dirigé par Rachida Jebnoun, la présidente mondiale de la Plamfe, Désirée Djomand, a séjourné, du 15 au 19 avril, à Tunis (Tunisie).

Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout est fin prêt pour accueillir cet important rendez-vous mondial de réseautage féminin. Sous le leadership de la présidente Rachida Jebnoun du Cife, la présidente mondiale de la Plamfe a visité les sites devant accueillir cet important événement, notamment l'hôtel "Palace" situé en plein cœur de Tunis (13, Avenue de France) et la résidence Dar el molk, à Mornag (où se tiendra Africa day). Avant d'être reçue par Néziha Labidi, ministre tunisien de la Femme, de la Famille et de l'Enfance.

La séance de validation des options suivie de la signature de convention de partenariat entre la Plamfe et le Cife, a eu lieu à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie. Ces travaux préparatoires ont été présidés par Félicia Kouassi, chargée d'affaires, assurant l'intérim de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie.

L'on retient que ce symposium sera marqué par quatre (4) étapes importantes: un master class en gestion des performances des organisations et développement personnel animé par Désirée Djomand de Dsg Rh (les 17, 18 et 19 juin), colloque et rencontre B to B, l'Africa day et rencontre B to B (le 22 juin) et le séjour découverte et visite aux institutions (23 au 28 juin). Il y aura également la distinction de lauréates africaines dont 20 issues de la Côte d'Ivoire. Les participants viennent d'Afrique et d'Europe.

Le symposium est prévu du 16 au 29 juin 2019 autour du thème: « La révolution numérique, et l'économie sociale et solidaire au service de l'émergence féminine ».

Cet événement est placé sous le Haut patronage du chef du gouvernement tunisien et sous le parrainage du Secrétaire d'État tunisien chargé des Petites et moyennes entreprises (Pme), en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie et avec le soutien du ministère de la Femme tunisien.