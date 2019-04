Cote d'Ivoire: "Paquinou dans le Cavally" - Mariatou Koné prône un "vivre ensemble harmonieux entre Wè et Baoulé..."

Co-marraine de la première édition du « paquinou dans cavally », le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté a invité les chefs traditionnels et leaders communautaires à "œuvrer à maintenir la paix et un vivre ensemble harmonieux entre les communautés wè et baoulé dans la région du Cavally".

Elle a livré cet important message, le 20 avril à Guiglo, à l'occasion de la célébration de « Paquinou dans le cavally » organisé par la Ministre Anne Désiré Oulotto, Présidente du conseil régional du Cavally.

Cette initiative vise à mettre fin aux conflits à répétition entre les communautés dont la plus grave est survenue en 2017 avec plus de 3000 déplacés internes.

« Vivre ensemble, c'est n'est pas seulement être les uns près des autres, vivre ensemble c'est assumer des idéaux et destins communs, c'est nourrir des ambitions communes, c'est partager les mêmes joies et les mêmes peines, c'est être prêt à porter assistance à celui qui est dans le besoin ou dans la détresse. Vivre ensemble c'est être soucieux de l'autre et de ce qui lui arrive.» a encouragé la Ministre Mariatou Koné.

Cette tribune a également permis à la Ministre en charge de la Cohésion Sociale de saluer les efforts soutenus et l'implication de sa collègue Anne Desiré Oulotto dans la résolution pacifique des conflits entre wè et baoulé dans le cavally particulièrement le conflit du Goin Débé.

La cérémonie a enregistré la participation d'une forte communauté de chefs wè et baoulé venue de toute la région du Cavally.

Source: Ministère en charge de la solidarité