Gabon: Musique - Sly'A, nouvelle figure de proue du label AFJ PRODUCTIONS

L'annonce a été faite à la faveur de la présentation officielle de l'artiste au cours d'une conférence de presse animé récemment dans la commune d'Akanda par le staff AFJ Prod. Désormais signé dans ce label, l'artiste se dit confiante pour l'évolution de sa carrière, car elle sera encadrer entre autres par Frédéric Gassita, patron du label et artiste, auteur compositeur de renommée internationale.

Les titres « appelle-moi » et « Mbon'gu » présentés en exclusivité à la presse donnent le ton du niveau franchi par Sly'A en intégrant cette maison de production.

L'assistance est arrivée nombreuse pour la présentation officielle de la nouvelle signature AFJ Productions. Une collaboration tacite depuis un certain tant qu'il fallait désormais officialiser. Sans doute le temps de finaliser les clips « Appelle-moi » et « Mbon'gu » dévoilés au public. Si le premier parle typiquement d'amour innocent d'une femme pour son prince charmant qu'elle rêve de serrer dans ses bras tous les jours, le second qui signifie en langue punu « l'argent », lui aborde entre autres, l'amour pour l'argent, et ses dégâts dans les rapports humains. Le titre interpelle les jeunes filles qui plongent dans tous types de facilité pour atteindre leurs objectifs. Alors que selon l'artiste, « la recherche du bonheur demande du courage et de la patience ».

Fabass, Directeur artistique à AFJ Productions se dit satisfait de cette nouvelle recrue et à hâte de révéler tout le potentiel de l'artiste sur scène. « Artistiquement parlant, elle est très ouverte. Même si son essence reste le RNB », va-t-il déclarer. Sly'A est satisfaite de faire partie de cette maison de production, dans ses chansons, elle parle de tout, mais surtout elle dit emprunter des rôles dans ses musiques. Il ne s'agit pas d'autobiographie spécifiquement. « N'attendez que d'une chose de moi, le travail, rien que le travail », a-t-elle lancé à la presse.

Après plusieurs années au sein du label Ekivok Family, Daniella Chachour de son vrai nom, elle s'est fait connaître avec les titres « Jesabel », « Kel idée », « oublie tes soucis » et « vas-y molo ». Mais c'est en 2017, sous le label Dream Empire qu'elle sortira le titre « Wull'ma » qui sera pour l'artiste, une consécration. Celle qui est née à Tchibanga, en mars 1995 s'inspire de ses multiples expériences et de sa culture pour composer des musiques Pop, Afro-pop, Afrobeat, Reggae, Hip Hop, chantées en langues vernaculaires du Gabon, ainsi qu'en anglais et français.

AFJ Productions (Afro Jazz Production) est une société de production musicale et événementielle qui cumule plus de 20 ans d'expérience en sonorisation, en production musicale, en gestion de projets événementiels pour de nombreuses entreprises, de l'artisanat aux grandes structures internationales. Après la promotion de plusieurs artistes locaux dont les carrières font l'objet de nombreuses interrogations aujourd'hui, osons croire que Sly'A ne sera pas dans un avenir proche, la nouvelle intrigue désobligeante de cette maison de production.