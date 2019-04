Gabon: L'Ong "Un Sourire pour un geste" en soutien à Sainte Anne

Le maintien de la mission catholique Sainte Anne d'Odimba dans le Fernan Vaz est entre autre entretenue grâce aux contributions de certaines organisations humanitaires et bénévoles. L'ong "Un Sourire pour un geste" est venue en soutien à Sainte Anne.Un geste pour cette organisation non gouvernementale qui vient à point nommé et qui comble quelques manquements de cette mission catholique.

(Gabonews) : La mission catholique Sainte Anne d'Odimba dans le Fernan Vaz près de la petite commune d'Omboué a, outre, son caractère religieux, éducatif, un volet touristique et surtout humanitaire. C'est dans ce sens humanitaire et social que les membres de l'ONG "Un sourire pour un geste" ont choisi ce lieu symbolique, fondé en 1887 par le père Bichet. La mission catholique Sainte Anne d'Odimba est chargée d'histoires.Elle a vu et accueilli des générations d'enfants, cadres du Gabon aujourd'hui. Elle continue à former des enfants au sein de son école.

Ladite ONG n'est pas allée les mains mortes. Elle a procédé à la remise d'un groupe électrogène, un lot de médicaments, un ballot de chaussures aux apprenants environ une cinquantaine. "On est content. On a eu des chaussures" se réjouit Joël, un élève. La même joie est partagée par la petite Geneviève de l'école Sainte Anne.

Depuis plus de 4 ans, le système hydraulique du presbytère et de l'internat connaissait d'énormes dysfonctionnements. "Un sourire pour un geste" a pu remettre tout en ordre. Pour le père Christ Manfoumbi, patron des lieux, c'est un geste qui vient répondre à un besoin vital. "Nous avons découvert que les enfants souffraient d'un manque criard d'eau, ils étaient obligés d'aller se laver et puiser de l'eau à la rivière" explique le président de l'ONG, René Mboungana Guibouanga.

A la même circonstance, les populations du village Odimba, où se trouve la mission catholique Sainte Anne, ont réceptionné par le Secrétaire général de la préfecture d'Etimboué, Pierre Eyo, un lot de médicaments et un groupe électrogène remis aussitôt au chef du village, Victorienne Awa. Quelques instants avant les membres de cette ONG ont invité le SG de la préfecture d'Etimboué a lancé les travaux de la barrière du cimetière principal de ladite mission. Le chantier pourrait être achevé d'ici juin prochain,et ce, en présence de l'Evêque du diocèse de Port Gentil.