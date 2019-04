Cote d'Ivoire: Treichville/Pâques 2019 - Amichia a prié avec les fidèles de Notre Dame du Perpétuel Secours

C'est dans la joie que les paroissiens de Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville ont célébré le dimanche 21 avril, la fête de la Pâques.

Signe de la résurrection de Jésus Christ. Car le tombeau qui avait accueilli son corps a été retrouvé vide. Marquant ainsi sa victoire sur la mort. « Amen ! Les écritures se sont réalisées. Le fondement de la foi chrétienne est renouvelé. Frères et sœurs, entrons dans la dynamique de la résurrection et rendons-nous compte que sans Christ, rien n'est possible, rien n'est réalisable », a indiqué l'abbé Emmanuel Zambsoré, curé de ladite paroisse.

A travers chants et danses, les fidèles ont exprimé leur allégresse et leur fierté de célébrer le Christ victorieux.

Pour le ministre de la Ville, François Albert Amichia, par ailleurs maire de la commune de Treichville, c'est un temps favorable pour renaître et intercéder pour la paix en Côte d'Ivoire et dans le cœur de ses habitants.

« Après quarante jours de privation, de prières, de pénitence, de pardon et de partage, nous fêtons la résurrection du Christ. Cette résurrection doit être pour nous un moment de renouvellement, de renaissance et surtout l'occasion de prier pour le pays afin qu'il connaisse une véritable réconciliation et que cela rejaillisse sur chacun de ses habitants. Bonne fête de Pâques à tous et à chacun, particulièrement aux habitants de Treichville », rapporte le service communication de la mairie de Treichville, citant le maire Albert François Amichia.