Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club cède le titre à Mazembe...

Il n'y a pas eu de but à l'issue du classico congolais, le 21 avril, au Stade des martyrs de Kinshasa, entre l'équipe locale d'AS V.Club et le TP Mazembe de Lubumbashi.

Les deux équipes ont été à forces égales dans un duel très disputé, sanctionné par un résultat vierge, au terme de la rencontre en retard de la 25e journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). La partie a été interrompue pendant une dizaine de minutes à cause des troubles perpétrés par les supporters des Dauphins noirs de la capitale, avant l'accalmie grâce à l'intervention des policiers commis à la sécurité du stade.

Par rapport à ces troubles, la Ligue sportive pour la défense et la promotion des droits de l'homme (Lisped) a, dans un communiqué signé par son président, Me Alain Makengo, exprimé son regret. «Lors de cette rencontre, nous avons assisté aux jets des projectiles de part et d'autre. Aussi, les actes de vandalisme perpétrés par les supporters de l'AS V.Club ne peuvent être impunis. La Lisped condamne ces actes de destruction, violence, d'intolérance, etc. Aucun supporter n'a le droit de se faire justice quel que soit le jugement de l'arbitre », indique ce communiqué.

Après les troubles, le jeu a repris. Et V.Club a obtenu un penalty à la 90e mn, non concrétisé par Et Fabrice Ngoma qui a loupé cette occasion dorée d'offrir la victoire à son équipe, en expédiant le ballon dans le décor. Avec ce résultat, Mazembe marche résolument vers le sacre de la 24e édition du championnat national de football. Les Corbeaux du Katanga, coachés par Pamphile Mihayo Kazembe, totalisent soixante-huit points après vingt-cinq rencontres et comptent quatre matchs de moins que V.Club qui a soixante et onze points après vingt-neuf matchs, avec un seul match à jouer pour boucler sa saison sportive. Le club vert et noir de la capitale a définitivement compromis ses chances de remporter le championnat pour la deuxième fois consécutive après avoir aligné trois matchs nuls, contre respectivement Renaissance du Congo, Lubumbashi Sport et enfin TP Mazembe. Avant Renaissance, V.Club s'était incliné face à Nyuki de Butembo, à Goma, par un but à deux. Les Dauphins noirs, entrainés par Florent Ibenge, n'ont donc glané que trois petits points sur douze en quatre matchs.

Nyuki...

L'AS Nyuki de Butembo a battu, le 20 avril, au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, l'équipe locale de la Jeunesse sportive Groupe Bazano, par un but à zéro, en match de la 29e journée du championnat national. Emmanuel Bola Lobota a inscrit l'unique but de la partie en faveur des joueurs du coach Guy Bukasa. Nyuki totalise, avec ce succès, trente-cinq points sur quatre-vingt-sept, assurant de facto son maintien dans l'élite du football national.