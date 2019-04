Congo-Kinshasa: Christian Benteke - Le Belgo-Congolais heureux d'avoir retrouvé le chemin des filets

Crystal Palace se rendait ce dimanche à Arsenal dans le cadre de la 34ème journée de Premier League. Christian Benteke était titularisé en pointe devant Wilfried Zaha, contrairement à Michy Batshuayi qui est resté sur le banc.

Arsenal avait une occasion en or de remonter sur le podium de la Premier League de football dimanche contre Crystal Palace, C'est raté: 2-3. La faute en grande partie à Christian Benteke, qui a profité d'un marquage lâche pour ouvrir la marque dès la 17e minute, de la tête, suite à un coup-franc parfaitement botté par l'ex-anderlechtois Luka Milivojevic. Benteke a donné raison à son entraîneur puisqu'il a ouvert le score. Son dernier but remontait à la réception de Leicester à la fin du mois d'avril 2018. Depuis il a été blessé à répétition et n'a pas gagné une place de titulaire indiscutable.

« Je suis vraiment heureux de marquer à nouveau, a-t-il déclaré sur le site officiel de Crystal Palace. Ce fut une année très difficile pour moi à cause des blessures, et puis, j'ai dû attendre pour recevoir une opportunité. Mais aujourd'hui, je suis fou de joie. Je suis vraiment content de ma performance. Ce n'est pas seulement mon but, nous travaillons dur devant Zaha et moi. Nous avons essayé de mettre la pression sur leur milieu de terrain. Nous savons que c'est difficile face à Arsenal quand ils jouent chez eux. Nous pouvons donc être satisfaits de notre performance », a conclu le Belge d'origine congolaise.