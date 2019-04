Sénégal: Premier Forum annuel de l'INPG, à partir de jeudi

Dakar — L'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) organise son premier Forum annuel, jeudi, à partir de 9H00, au Canal Olympia Teranga de Dakar, annonce un communiqué transmis à l'APS.

A l'occasion de "cet événement d'ampleur national et international", l'INPG présentera des panels informatifs et interactifs durant lesquels les compagnies pétrolières opérant au Sénégal, les instituts et écoles de formation technique et polytechnique ainsi que les structures de l'Etat intervenant dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière échangeront sur les parcours pédagogiques et professionnels dans l'industrie pétrolière et gazière.

Selon le communiqué, ces plénières vont consister en séances de partage d'information et d'expérience suivies de discussions avec le public.

Il ajoute que ce forum de deux jours sera couplé à une exposition où les compagnies pétrolières et écoles partenaires de l'INPG, ainsi que des instituts britanniques de formation informeront les visiteurs sur leurs métiers et leurs programmes de formation.