Sénégal: Célébration de Pâques à Ziguinchor - Entre ferveur religieuse et cri de cœur pour la cathedrale

La ferveur religieuse était bien perceptible dans les différentes paroisses de la ville de Ziguinchor où les fidèles chrétiens ont célébré la Résurrection du Christ. Et c'est dans un contexte de cathédrale en difficultés, qui croule sous le poids de l'âge, que l'Evêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba, a dit et célébré la messe pascale dans cette église dont l'état de délabrement de la toiture n'a pas laissé indifférents les fidèles venus assister aux célébrations de la veillée pascale et de Pâques.

L'évêque de Ziguinchor, qui a éclipsé la question de l'état de la cathédrale dans son homélie, s'est tout de même prononcé en fin de célébration eucharistique. «Je garde la logique de Saint Thomas: "si je ne vois pas, je ne croirais pas"», dira-t-il, faisant allusion à une mission que l'Etat compte envoyer à la cathédrale pour s'enquérir de la situation sur place.

«Les membres du Bureau de l'architecture et des palais nationaux ont pris contact avec moi pour m'assurer de la venue d'une mission d'inspection. Nous prenons acte de cela et les membres m'ont dit de rassurer tous les paroissiens», renseigne le prélat qui se dit animé d'une bonne intention de collaborer.

98 ans, c'est l'âge de cette église, inaugurée le 13 février 1921, qui croule sous le poids de l'âge. «Nous sommes ceux qui utilisent la cathédrale et devons être les premiers à nous mobiliser pour donner notre participation», martèle l'évêque qui informe sur la possibilité d'acquérir une tente pour continuer à célébrer le culte.

Ce qui nécessite, selon lui, un effort de tout un chacun pour l'érection de cette «cathédrale provisoire», une tente de 500 place estimée à 36 millions de francs CFA, le temps des travaux de réfection de l'église. «Restez debout», renchérit le curé de la cathédrale Abbé Damas Coly qui appelle les fidèles à se mobiliser. «Restez debout et mobiliser. Agissons, l'Etat nous aidera, et le ciel nous aidera.

C'est quand on est debout que nous résistons», laissera entendre le curé. Un lieu saint qui a accueilli de nombreux fidèles qui ont communié ensemble avec la délégation officielle conduite par l'adjoint au gouverneur et le préfet de Ziguinchor, tous présents à la messe de Paques vécue dans la joie et l'allégresse par les fidèles chrétiens qui ont pu constater l'ampleur de l'état de délabrement de la toiture de leur église.

L'occasion a été saisie, au cours de cette célébration pascale, pour baptiser une dizaine de catéchumènes dans cette paroisse de la cathédrale Saint Antoine de Padoue, crée le 22 avril 1888.