Mauritanie: Le Président de la République visite le centre culturel de Cheikh Jaber Al Ahmad

Le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est rendu, lundi soir, au , centre culturel Cheikh Jaber Al Ahmad, Koweït City, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue actuellement dans l'État du Koweït frère.

Sur place, le Président de la République, accompagné de SEM. Mohamed Dheif Allah Sharar, conseiller au cabinet de l'émir et chef de délégation d'accompagnement, s'est enquis des différentes composantes de cette formation réalisée suivant les normes de modernité les plus récentes et dans le respect des caractéristiques culturelles et architecturales de la civilisation koweïtienne.

Il a également suivi des explications sur ce précieux monument, sa réalisation et son apport esthétique à la façade de la ville historique du Koweït.

Dans le livre d'or du centre, le Chef de l'État a exprimé sa forte appréciation de ce monument architectural et culturel koweïtien, qui reflète à la fois originalité, créativité et génie créateur du peuple koweïtien, d'une part, et la détermination de son dirigeant à réaliser la prospérité et à maitriser le progrès numérique, tout en gardant son caractère authentique.

Le Président de la République a également reçu une maquette du centre culturel Cheikh Jaber Al Ahmad de la part de son administration dans le but de célébrer cette visite.

Le centre culturel Cheikh Jaber Al Ahmad Cheikh Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah se situe au centre-ville Koweït-City en face du palais Essalam entre les avenues du Golf Arabe et Gamal Abdel Nacer. Il constitue une partie intégrante de la zone culturelle koweïtienne.

Sa création était décidée en 2015 et inauguré le 31 octobre 2016 par l'Émir du Koweït Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah.

Inspiré de l'architecture islamique, le centre est un joyau architectural comprenant des salles de théâtre et de vastes espaces dédiés à la détente et au loisir, en plus de son emplacement sur l'avenue du Golf Arabe qui lui confère une plus-value touristique.

Le bâtiment, réalisé en 22 mois, sous la supervision du cabinet de l'Émir , comprend quatre salles dont une de théâtre et d'opéra, un centre musical, un centre de conférences et une bibliothèque pour des documents historiques.

Situé sur un espace de 214.000 m² au cœur de Koweït City, le centre a nécessité un coût de 235 millions Dinars koweïtiens.