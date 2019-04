Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la voix - Le 1er Parc Musical d'Ambroise Kua-Nzambi électrise la salle

A l'occasion de la journée Mondiale de la voix célébrée le mardi 16 Avril dernier, le chœur Schola Cantorum Akto, sous le haut patronage de l'Académie Africaine de Musique Chorale, a organisé, dans la même sphère, son 1er Parc Musical autour de la voix, qui s'est déroulé samedi 20 Avril dernier, dans l'amphithéâtre de G3 FASE de l'Université Protestante du Congo (UPC). Cette activité qui a débuté à 13h00 jusqu'à 17h30, avait pour objectif majeur d'apprendre aux adeptes de la musique, les différents sens à donner à la voix, les types vocaux et classification, les mécanismes et modes vocaux.

Le 1er Parc Musical est l'initiative d'un groupe d'experts en musique réunis, pour rappeler au public les principes généraux qui ont trait à la voix. Des ateliers-conférences et exposition, auditions, projections ainsi que d'autres découvertes des démonstrations vocales étaient au rendez-vous. Dans cette même ligne droite, Ambroise Kua-Nzambi Toko, l'animateur de la manifestation et Directeur artistique du chœur Schola Cantorum Akto, a tenu à définir la voix comme un : « Son que l'homme produit et un instrument vocal unique qui a double pouvoir :-la parole et le son ». Elle comprend à son sein des composantes notamment, la voix parlée, la voix chantée, le cri, le pleur, le rire, le chuchotement et sifflement, et éternuement, des démonstrations vocales accompagnées de différentes composantes.

Pour un petit rappel, la journée Mondiale de la Voix a été créée le 16 Avril 1989, par un groupe de Médecins Brésiliens concertés, sensibilisés et mobilisés dans le seul but et de résoudre les handicaps vocaux en disposant des fascicules qui expliquent comment garder sa voix et chanter sans crier. Cette initiative qui a connu son apogée grâce aux interventions de beaucoup d'autres experts en la matière, notamment le professeur Dolumingu Lutumu (RDC), Jacqueline Fabre, partenaire Française et le Maestro Aimé Kingombe (RDC) puis le Co-animateur apprenants de schola Cantorum Akto, Glody Kassel président du chœur et Zeus Baluti membre du chœur. «Maître, pour chanter il faut ouvrir la bouche et prononcer clair», telle est la devise de tous ceux qui exercent la voix pour chanter.

Il faut cependant signaler que le chœur Schola Cantorum Akto est un groupe qui travaille à fond afin de multiplier et saisir les opportunités des prestations internationales. Ledit chœur a participé au festival de l'Unesco 2011, au Concours Mondial de chant en Afrique du sud et représentera la RDC incessamment à Lomé capital du Togo dans le festival Chœur des jeunes.