Algérie: Mise en service de la reconversion du réseau de distribution de gaz naturel de Guerrara

Ghardaia — La reconversion du réseau de distribution et d'alimentation en gaz naturel de la ville de Guerrara (120 km à l'Est de Ghardaïa) vient d'être mise en service, indique lundi un communiqué de la cellule de communication de la direction locale de la société de distribution de l'électricité et du gaz Centre (SDC-filiale de Sonelgaz).

Cette opération a été effectuée à la faveur de la réalisation d'un réseau de distribution de plus de 14 km et la reconversion des détendeurs de gaz et des becs des appareils électroménagers pour les adapter au gaz naturel pour 8.500 clients de la ville de Guerrara qui étaient jusque-là raccordés à un réseau public de gaz propane, précise le texte.

Lancé en juillet 2018, ce projet de distribution de gaz naturel a nécessité un investissement globale de 94 millions DA pour la réalisation de 50,7 km de réseau de transport de gaz de haute pression (70 bars) et de 14,4 km de basse pression (4 bars) ainsi qu'un poste de détente de distribution publique de gaz d'une capacité de 15.000 m3/h afin de permettre à la population de Guerrara un raccordement sécurisé au gaz naturel, a-t-on ajouté.

Cette reconversion vise à moderniser et renforcer le réseau existant en un réseau performent répondant aux normes universelles de sécurité, ainsi que d'améliorer le confort de vie de la population en utilisant le gaz naturel comme ressource thermique au lieu du gaz propane couteux, souligne le même document.

Ce modèle énergétique moins couteux et indépendant de la contrainte du transport routier par rapport au gaz propane permet aux 8.500 foyers de la région de Guerrara de s'équiper en appareils électroménagers (cuisinières, fours, chauffe-eau, chauffages) fonctionnant au gaz naturel.

La concrétisation de ce projet, qui est un choix stratégique et économique, permet de réduire les coûts de distribution du gaz dans cette région, d'éviter les pénibles déplacements des camions de transports de propane et les risques d'accident, selon les responsables locaux de la direction de la distribution de la SDC-Ghardaïa.