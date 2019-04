Soudan: Burhan - Listes d'officiels recherchés de l'ancien régime

Hartoum — Le Président du Conseil militaire de Transition (CMT) Lt-Gen. Abdulfattah al-Burhan a préparé des listes de responsables recherchés de l'ancien régime distribués dans les aéroports, les entrées et les sorties. Il a souligné dans une interview accordée dimanche à la télévision nationale qu'ils les ont interdit de voyager, de mettre ses comptes et ses biens meubles au Soudan et de s'adresser à des entités extérieures.

Il a souligné que les dirigeants les plus en vue du régime déjà arrêtés sont : le président déchu , Ali Osman, Ahmad Harun, Nafa'a et d'autres personnes, ils ont été transférés à la prison de Cooper. Un permis de prison avait été délivré à toute partie qui souhaitait s'assurer de leur présence , indiquant que l'accusation était autorisée à poursuivre en justice les personnes impliquées dans le meurtre de manifestants et déclarant que la porte était ouverte à toute personne concernée pour qu'elle se soumette à l'accusation.