Angola: Président de la République adresse ses condoléances au peuple du Sri Lanka

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a adressé lundi un message de condoléances à son homologue sri-lankais, Maithripala Sirisena, à la suite des attentats perpétrés dimanche à Colombo, capitale du Sri Lanka.

Les attaques ont eu lieu pendant les fêtes de Pâques, à Colombo, et dans deux autres régions du pays, où il y a eu plusieurs explosions.

Les attaques ont fait plus de 207 morts et plus de 450 blessés. Selon les autorités policières locales, parmi les morts figurent 28 étrangers.

Dans son message, le chef de l'Etat angolais a déclaré qu'il avait appris avec une profonde douleur et qu'il regrettait les attaques qui ont eu lieu dans ce pays.

João Lourenço répudie et condamne fermement ce type d'actes qui, selon lui, attentent à la vie et à la dignité de la personne humaine.

Face à cet événement tragique, au nom du peuple angolais et à son nom propre, le Président de la République a présenté ses condoléances les plus émues à son homologue, au gouvernement sri-lankais et aux familles de victimes.

Le bilan des attaques terroristes menées dimanche contre des églises et hôtels au Sri Lanka s'est alourdi mardi à 320 morts après que plusieurs blessés ont succombé à leurs blessures, a annoncé la police locale. Le nombre des blessés reste autour de 500.