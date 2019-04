Algérie: Oran - Arrestation de deux personnes dans une affaire de faux billets

Oran — Les services de la sûreté de wilaya d'Oran ont procédé à l'arrestation de deux personnes impliquées dans une affaire de faux billets en monnaies nationale et étrangère, a-t-on appris lundi de ces services.

L'opération, traitée par la 16e sûreté urbaine d'Oran, a permis d'arrêter deux ressortissants étrangers (nationalités africaines) âgés de 30 et 34 ans impliqués dans une affaire de faux et usage de faux et détention de matériels de falsification de billets de banques, ainsi que la saisie de matériels de falsification.

Agissant sur investigations, les mêmes services ont arrêté deux ressortissants africains qui ont transformé un logement au centre-ville d'Oran en atelier de faux et usage de faux.

Suite à un mandat de perquisition du logement, les services compétents ont saisi un ordinateur avec ses accessoires, des coupures de billets, une poudre, du papier aluminium, du plastique, 10 téléphones portables, une somme de 6000 DA et une autre de 2000 francs CFA et un récepteur internet.

Une procédure a été engagée contre les deux inculpés qui ont été déférés devant la justice puis placées sous mandat de dépôt, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, la brigade mobile de la police judiciaire de hai Sanawber (ex Planteurs) de la sûreté de wilaya d'Oran a procédé à l'arrestation de deux dealers de drogue (27 et 29 ans), des repris de justice et a saisi 110 comprimés psychotropes.

La perquisition du domicile d'un suspect a permis de découvrir les psychotropes et un montant de revenus de vente estimé à 290.000 DA et 270 euros et des armes blanches. Une procédure judiciaire a été engagée contre les deux inculpés pour les remettre à la justice, a-t-on fait savoir.