Soudan: Burhan - On est sérieux d'engager toutes les forces - dans les consultations

Khartoum — Le Président du Conseil militaire de Transition (CMT) Lt-Gen. Abdulfattah al-Burhan a réitéré la volonté du Conseil d'adhérer toutes les forces politiques aux consultations sur la formation du gouvernement de transition et le passage sûr au Soudan pour surmonter cette étape critique de son histoire, soulignant l'importance de la cohésion et de l'unité des forces armées et de compléter son rôle national et moral en tant que garant d'élections libres et équitables à la fin de la période de transition.

C'était lors d'une réunion d'éclairage tenue au ministère de la Défense soulignant que le Conseil traite de divers sujets sur la scène avec la sagesse et la patience, et a appelé les partis politiques à faire preuve d'un esprit de responsabilité nationale et de ne pas se tromper derrière les appels à la criminalisation , de l'exclusion et de l'isolement, notant que la loi pourrait répondre à toutes les questions relatives à la corruption et le recouvrement des droits du citoyen et de punir les corrompus.

Il a également condamné les phénomènes négatifs qui portent atteinte au prestige de l'État et nuisent aux manifestants, tels que le blocage des routes, l'agression de personnes et l'inspection sans autorisation, et que la sécurité est la responsabilité de l'État et il s'en charge.