Gambie: 10ème édition du Gala de l'Association de la presse sportive gambienne - Le ministre Matar Ba, en audience chez Barrow

Dans le cadre de la 10ème édition du Gala de l'Association de la presse sportive gambienne, le président de la Gambie, Adama Barrow a reçu en audience, samedi 19 avril, le ministre des Sports du Sénégal. Une occasion pour Matar Ba de souligner le rôle du sport dans la consolidation des relations entre les deux pays voisins.

« Connaissant vos relations avec votre frère, le Président Macky Sall, je me devais de venir vous transmettre ses salutations. Le Sénégal et la Gambie sont deux peuples frères unis par des liens de sang. Et cela se traduit par cette complicité et ce partenariat qui existe entre les deux associations de journalistes sportifs de deux pays frères », adressera t-il lors de l'audience qui lui a été accordée à Makamang Kunda, village natal du président gambien, en compagnie d'une délégation du ministère des Sports, du président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, de son premier vice-président Harouna Dème et du président SJAG, Musa Sise, note le communiqué qui nous est parvenu.

« Nous avons combien sont profondes vos relations avec le Président Macky Sall et l'ambition que vous avez pour faire revivre la Sénégambie qui se matérialise via le sport grâce aux relations entre les journalistes des deux pays. Partant de mon expérience personnelle, je peux vous dire que la presse sportive joue un rôle primordial dans la stabilité d'un pays et la promotion du sport », ajoutera-til.

Honoré de la visite, le Président Barrow a magnifié le soutien du président sénégalais Macky Sall et réitére l'ambition d'unir les deux peuples et faire renaître la Sénégambie et la porter à un niveau jamais égalé. Il faut rappeler que lors d'un match amical organisé hier, la presse gambienne a battu celle de son homologue sénégalaise sur le score de 4-0.